Pesquisa mostra novo cenário eleitoral em Pernambuco após confusões com fake news

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Pesquisa Real Time Big Data revela empate numérico entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) na disputa pelo governo de Pernambuco, com 43% no 1º turno e 44% no 2º. Apesar da maior rejeição da governadora (41%), seu governo mantém aprovação de 60%. Entenda os detalhes e os números completos da sondagem.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) empatam numericamente em todos os cenários de disputa pelo governo de Pernambuco, segundo uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A mudança no cenário local ocorre após uma série de confusões envolvendo um suposto “gabinete do ódio” e cartazes difamatórios espalhados pela capital pernambucana. Em primeiro turno, ambos aparecem com 43% das intenções de votos. Em eventual segundo turno, eles têm 44%.

Primeiro turno

João Campos (PSB): 43%

Raquel Lyra (PSD): 43%

Renan (Missão): 4%

Ivan Moraes (PSOL): 2%

Outros: 1% (somados: Guilherme Fonseca – PSTU, Professor Jeremias do Banco – Democrata, Professora Camila – UP, Victor Assis – PCO)

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 3%

Segundo turno

João Campos (PSB): 44%

Raquel Lyra (PSD): 44%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 6%

Rejeições

Apesar dos empates numéricos, é a governadora Raquel quem tem a maior rejeição, com cinco pontos percentuais a mais que João Campos.

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Raquel Lyra (PSD): 41%

João Campos (PSB): 36%

Renan (Missão): 33%

Ivan Moraes (PSOL): 32%

Victor Assis (PCO): 25%

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 23%

Professora Camila (UP): 22%

Guilherme Fonseca (PSTU): 22%

Poderia Votar em Todos: 3%

NS / NR: 2%

O governo de Raquel Lyra sob o olhar dos pernambucanos

Por outro lado, o governo dela é aprovado pela maioria da população.

Aprovação

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Aprovo: 60%

Desaprovo: 38%

NS/NR: 2%

Avaliação

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Ótimo/Bom: 35%

Regular: 44%

Ruim/Péssimo: 20%

NS/NR: 1%

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