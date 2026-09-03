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Política

Pesquisa mostra novo cenário eleitoral em Pernambuco após confusões com fake news

Governadora Raquel Lyra (PSD) e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) empatam numericamente em todos os cenários, segundo o Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h48 | Atualizado em 3 set 2026, 09h52
Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes
Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes são os principais candidatos da disputa pernambucana (Redes sociais/Reprodução)
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Pesquisa mostra novo cenário eleitoral em Pernambuco após confusões com fake news Priorizar nos meus resultados Google

A governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) empatam numericamente em todos os cenários de disputa pelo governo de Pernambuco, segundo uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A mudança no cenário local ocorre após uma série de confusões envolvendo um suposto “gabinete do ódio” e cartazes difamatórios espalhados pela capital pernambucana. Em primeiro turno, ambos aparecem com 43% das intenções de votos. Em eventual segundo turno, eles têm 44%.

Primeiro turno

  • João Campos (PSB): 43%
  • Raquel Lyra (PSD): 43%
  • Renan (Missão): 4%
  • Ivan Moraes (PSOL): 2%
  • Outros: 1% (somados: Guilherme Fonseca – PSTU, Professor Jeremias do Banco – Democrata, Professora Camila – UP, Victor Assis – PCO)
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 3%

Segundo turno

  • João Campos (PSB): 44%
  • Raquel Lyra (PSD): 44%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 6%

Rejeições

Apesar dos empates numéricos, é a governadora Raquel quem tem a maior rejeição, com cinco pontos percentuais a mais que João Campos.

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  • Raquel Lyra (PSD): 41%
  • João Campos (PSB): 36%
  • Renan (Missão): 33%
  • Ivan Moraes (PSOL): 32%
  • Victor Assis (PCO): 25%
  • Professor Jeremias do Banco (Democrata): 23%
  • Professora Camila (UP): 22%
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 22%
  • Poderia Votar em Todos: 3%
  • NS / NR: 2%

O governo de Raquel Lyra sob o olhar dos pernambucanos

Por outro lado, o governo dela é aprovado pela maioria da população.

Aprovação

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  • Aprovo: 60%
  • Desaprovo: 38%
  • NS/NR: 2%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 35%
  • Regular: 44%
  • Ruim/Péssimo: 20%
  • NS/NR: 1%

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