Pesquisa mostra como estão as intenções de voto em Michelle Bolsonaro para senadora no DF

Um levantamento da Quaest divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelo Senado do Distrito Federal. De acordo com a pesquisa, ela tem 26% das intenções de voto entre os eleitores do estado, seguida de Leila do Vôlei (PDT), com 17% e Erika Kokay (PT), com 13%.

A deputada federal Bia Kicis (também do PL) tem 11% das intenções de voto. Depois dessas quatro mulheres, os outros candidatos têm números bem menores. O desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo) tem 2%. O Professor Guilherme Amorim (UP) e Ronaldo Fonseca (PSD) têm cada um 1% da preferência dos entrevistados.

Os outros candidatos não chegam a 1%. Brancos, nulos e que não pretendem votar são 13% e os que ainda não sabem em quem vão votar, 16%.

Governo do DF

Essa mesma pesquisa também questionou os eleitores sobre as intenções de voto para o governo do Distrito Federal. A atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera as intenções de voto nos cenários de primeiro e segundo turno, com chances de se eleger para o cargo. Ela era vice de Ibaneis Rocha (MDB) e assumiu a cadeira em março, depois de o titular anunciar uma candidatura ao Senado, que não saiu do papel.

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Na simulação de primeiro turno, Celina lidera as intenções de voto com 35 pontos percentuais. Em segundo lugar, aparece seu principal adversário, Arruda (PSD), com 18%, seguido de Leandro Grass (PT) com 17%, Paula Belmonte (PSDB) com 4% e Ricardo Capelli (PSB) com 2%. O candidato do Novo, Kiko Caputo, tem 1%, assim como a Professora Samara Mineiro (UP). Os outros candidatos não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 7% e os indecisos, 15%.

Já na simulação do segundo turno, os números da pesquisa apontam que Celina Leão teria 47% dos votos, 17 pontos percentuais a mais que Arruda, que aparece com 30%. Brancos e nulos sobem para 16% e indecisos, 7%. De acordo com a pesquisa Quaest, 55% dos entrevistados disseram que a decisão de voto é definitiva e 45% admitiram que ainda podem mudar de opinião.

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Sobre a pesquisa

O levantamento da Quaest, contratado pela Globo, foi divulgado nesta terça e ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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