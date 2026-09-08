Pesquisa mostra como estão as intenções de voto em Michelle Bolsonaro para senadora no DF
Levantamento da Quaest divulgado nesta terça, 8, mostra liderança da ex-primeira-dama e Celina Leão com chances de vencer o governo distrital
Um levantamento da Quaest divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelo Senado do Distrito Federal. De acordo com a pesquisa, ela tem 26% das intenções de voto entre os eleitores do estado, seguida de Leila do Vôlei (PDT), com 17% e Erika Kokay (PT), com 13%.
A deputada federal Bia Kicis (também do PL) tem 11% das intenções de voto. Depois dessas quatro mulheres, os outros candidatos têm números bem menores. O desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo) tem 2%. O Professor Guilherme Amorim (UP) e Ronaldo Fonseca (PSD) têm cada um 1% da preferência dos entrevistados.
Os outros candidatos não chegam a 1%. Brancos, nulos e que não pretendem votar são 13% e os que ainda não sabem em quem vão votar, 16%.
Governo do DF
Essa mesma pesquisa também questionou os eleitores sobre as intenções de voto para o governo do Distrito Federal. A atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera as intenções de voto nos cenários de primeiro e segundo turno, com chances de se eleger para o cargo. Ela era vice de Ibaneis Rocha (MDB) e assumiu a cadeira em março, depois de o titular anunciar uma candidatura ao Senado, que não saiu do papel.
Na simulação de primeiro turno, Celina lidera as intenções de voto com 35 pontos percentuais. Em segundo lugar, aparece seu principal adversário, Arruda (PSD), com 18%, seguido de Leandro Grass (PT) com 17%, Paula Belmonte (PSDB) com 4% e Ricardo Capelli (PSB) com 2%. O candidato do Novo, Kiko Caputo, tem 1%, assim como a Professora Samara Mineiro (UP). Os outros candidatos não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 7% e os indecisos, 15%.
Já na simulação do segundo turno, os números da pesquisa apontam que Celina Leão teria 47% dos votos, 17 pontos percentuais a mais que Arruda, que aparece com 30%. Brancos e nulos sobem para 16% e indecisos, 7%. De acordo com a pesquisa Quaest, 55% dos entrevistados disseram que a decisão de voto é definitiva e 45% admitiram que ainda podem mudar de opinião.
Sobre a pesquisa
O levantamento da Quaest, contratado pela Globo, foi divulgado nesta terça e ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.