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Política

Pesquisa mostra impacto do caso Lulinha na disputa Lula x Flávio

Levantamento da AtlasIntel vai medir percepção dos eleitores sobre as investigações envolvendo o filho do presidente e testar cenários da eleição de 2026

Por Redação 26 ago 2026, 21h41 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h02
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A nova pesquisa eleitoral da AtlasIntel vai investigar como as investigações envolvendo Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, repercutem na avaliação do governo Lula e na disputa presidencial de 2026. O levantamento também vai medir a intenção de voto em diferentes cenários, incluindo um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. A divulgação dos resultados está prevista para 31 de agosto.

O que a pesquisa vai perguntar sobre o caso Lulinha?

O questionário dedica um bloco específico às investigações envolvendo Lulinha. Os entrevistados serão inicialmente questionados se acompanharam as notícias sobre uma possível atuação dele para influenciar decisões do governo federal em contratos de empresas com órgãos públicos.

Em seguida, a pesquisa vai testar a percepção do eleitor sobre o caso. Uma das perguntas apresenta a informação de que a Polícia Federal investiga Fábio Luís Lula da Silva por supostamente atuar em favor de empresários interessados em negócios envolvendo o governo federal e pergunta se, diante do que o entrevistado sabe, ele acredita que Lulinha tentou influenciar decisões do governo.

O levantamento também vai medir como o eleitor interpreta as investigações: se considera que se trata de um problema exclusivamente pessoal de Lulinha, se afeta diretamente o governo Lula ou se não tem uma opinião formada sobre o assunto.

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A investigação pode afetar a avaliação de Lula?

A AtlasIntel vai perguntar diretamente qual impacto as investigações têm, na opinião do entrevistado, sobre sua imagem do governo Lula. As opções são de que o caso piora muito, piora um pouco, não altera ou melhora a imagem do governo.

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Outra questão vai abordar o efeito eleitoral do episódio e perguntar se a investigação pode prejudicar a candidatura de Lula à reeleição. O eleitor poderá responder que o impacto seria grande, pequeno ou inexistente.

O bloco permite, portanto, separar a percepção sobre o caso envolvendo Lulinha de sua eventual repercussão sobre o presidente e sobre a corrida eleitoral.

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Como a pesquisa vai testar a disputa entre Lula e Flávio?

Antes das perguntas específicas sobre Lulinha, o questionário apresenta cenários de intenção de voto para a Presidência. Há duas perguntas estimuladas com listas de candidatos e uma terceira questão destinada a medir a escolha em um eventual cenário alternativo caso o candidato inicialmente escolhido não concorra.

A pesquisa também testa cinco combinações de segundo turno. Além de Lula contra Flávio Bolsonaro, o questionário coloca o presidente frente a Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

O levantamento ainda pergunta em quem o eleitor confia mais para administrar diferentes áreas entre Lula e Flávio Bolsonaro. A comparação inclui economia e inflação, saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, combate à corrupção, política externa, impostos e carga tributária, equilíbrio fiscal, promoção da democracia, geração de empregos, pobreza e desigualdade social, infraestrutura e proteção do meio ambiente.

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O que a AtlasIntel vai investigar sobre os debates?

Um módulo específico trata do comportamento do eleitor diante dos debates entre candidatos. A pesquisa mede a importância de debates televisivos, horário eleitoral gratuito, postagens dos candidatos nas redes sociais, sabatinas individuais e visitas de candidatos ao eleitorado.

Também pergunta com que frequência o entrevistado acompanhou debates nas eleições anteriores e qual tipo de debate costuma acompanhar no período eleitoral. Outro ponto testa a reação do eleitor caso um candidato decida não participar de um debate com os demais concorrentes e como isso afetaria sua disposição de votar nele.

Qual é a metodologia do levantamento?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07972/2026, em 25 de agosto de 2026. A coleta começou no mesmo dia e está prevista para terminar em 30 de agosto, com divulgação programada para 31 de agosto.

O levantamento é realizado pela AtlasIntel, com recursos próprios, e prevê 5.000 entrevistas. A confiança estimada é de 95%, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

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