Pesquisa mostra ex-governador que deve se eleger ao Senado com vantagem de 20 pontos

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Helder Barbalho (MDB), ex-governador do Pará, lidera com folga a corrida pelo Senado em 2026, revelam dados do Real Time Big Data. A pesquisa aponta 36% das intenções de voto para ele, distanciando-o de seus principais oponentes, que marcam 16%. Sua alta aprovação anterior reforça o favoritismo.

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O ex-governador do Pará Helder Barbalho (MDB) deve se eleger senador pelo estado neste ano com uma larga vantagem sobre seus adversários, como mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Tendo governado o Pará por quase oito anos, Barbalho tem 36% das intenções de voto para a corrida ao Senado no estado, enquanto seus adversários mais competitivos aparecem com 16%.

O Pará tem 6.265.355 eleitores aptos a votar em 2026, sendo o maior colégio eleitoral da região Norte do Brasil (ou 3,95% do total do eleitorado nacional). De acordo com outro levantamento do Real Time Big Data, de fevereiro deste ano, Helder chegou a ter 80% de aprovação da população do estado, e 17% de desaprovação.

Helder Barbalhos (MDB): 36%

Delegado Éder Mauro (PL): 16%

Chicão (União Brasil): 16%

Zequinha Marinho (Podemos): 13%

Celso Sabino (PDT): 10%

Livia Noronha (Solidariedade): 3%

Conti (PSol): 1%

Gizelle Freitas (PSol): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 0%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

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Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Chama a atenção que quase metade da população do estado (45%) olha para Helder Barbalho como primeira opção de voto, enquanto outros 26% o tem como segunda opção — ele lidera as duas opções. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.

Primeiro voto:

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Helder Barbalho (MDB): 45%

Delegado Éder Mauro (PL): 22%

Chicão (União Brasil): 10%

Zequinha Marinho (Podemos): 9%

Celso Sabino (PDT): 8%

Livia Noronha (Solidariedade): 2%

Conti (PSol): 1%

Gizelle Freitas (PSol): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 0%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 0%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 1%

NS/NR: 1%

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Segundo voto:

Helder Barbalho (MDB): 26%

Delegado Éder Mauro (PL): 10%

Chicão (União Brasil): 21%

Zequinha Marinho (Podemos): 17%

Celso Sabino (PDT): 11%

Livia Noronha (Solidariedade): 4%

Conti (PSol): 1%

Gizelle Freitas (PSol): 1%

Breno Guimarães (Mobiliza): 0%

Coronel Jonildo (DC): 1%

Edlaine Rodrigues (Democrata): 1%

Fernanda Lopes (UP): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PA-09993/2026.