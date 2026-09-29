Pesquisa mostra estado em que Lula tem quase o triplo da intenção de votos de Flávio

O presidente Lula (PT) aparece com 58% das intenções de voto em Pernambuco e mantém ampla vantagem na corrida presidencial no estado, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29. Flávio Bolsonaro (PL) registra 20%. Na comparação com a rodada de 23 de setembro, o petista cresceu quatro pontos, enquanto o senador oscilou um ponto para baixo.

O levantamento, encomendado pela Globo, mostra Lula 38 pontos à frente de Flávio no cenário estimulado de primeiro turno. Na pesquisa anterior, a distância entre os dois era de 33 pontos: Lula tinha 54% e Flávio, 21%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista registra 61% das intenções de voto em Pernambuco, ante 24% do senador. A diferença entre os dois é de 37 pontos.

Na rodada anterior, Lula aparecia com 58% e Flávio, com 25%. O presidente, portanto, oscilou três pontos para cima, enquanto o senador variou um ponto para baixo.

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Os que afirmam que votariam em branco ou nulo ou não compareceriam somam 10%, ante 12% anteriormente. Os indecisos permanecem em 5%.

O que mudou desde a última pesquisa?

A nova rodada também mostra mudanças entre os demais nomes apresentados aos entrevistados. Augusto Cury (Avante), que tinha 5% em 23 de setembro, aparece agora com 3%. Renan Santos (Missão) permanece com 2%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) mantém 1%.

Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) registram 0%.

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Os indecisos passaram de 10% para 11%. Já a parcela dos que dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar passou de 7% para 5%.

Como foi feita a pesquisa?

A Quaest entrevistou 1.302 pessoas entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08289/2026.

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