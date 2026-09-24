Pesquisa mostra empate quádruplo na disputa pelo Senado em São Paulo

Um levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira, 24, atualiza as intenções de voto dos eleitores paulistas para as duas vagas que cada estado terá ao Senado. De acordo com os números obtidos na pesquisa, os quatro candidatos melhor colocados estão empatados tecnicamente, por causa da margem de erro. Eles disputarão as vagas voto a voto.

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) lidera com 15% das intenções de voto, seguida da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que tem 14%. Depois das duas, em terceiro lugar está o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP), com 12%. Em quarto, está o presidente da Assembleia Legislativa do estado, André do Prado (PL), com 12%.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos, eles estão todos no mesmo patamar.

Depois desse primeiro pelotão, em quinto lugar aparece o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro e deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 4%. Em sexto, vem Geraldo Rufino (Podemos), com 3%. Depois dele, Marcio Alves (UP), Soninha Francine (Cidadania), Eliana Ferreira (PSTU), Maíra de Souza (UP) e Guto Schiavetto (Missão) têm 2% cada um das intenções de voto.

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William Teixeira (Agir) tem 1% e os outros candidatos ao Senado não chegaram a um ponto percentual. Brancos e nulos são 14% e os que não souberam ou não quiseram responder, 15%.

Sobre a pesquisa

O levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta ouviu 1.610 eleitores paulistas entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.