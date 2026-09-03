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Política

Pesquisa mostra em quem o eleitor votaria se seu candidato atual sair da disputa presidencial

AtlasIntel perguntou a mais de cinco mil entrevistados qual sua segunda opção de voto, em caso de mudança na corrida eleitoral de 2026

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 12h46 | Atualizado em 3 set 2026, 15h15
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
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Pesquisa mostra em quem o eleitor votaria se seu candidato atual sair da disputa presidencial Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta semana mostra em quem o eleitor passaria a votar caso o seu candidato favorito desistisse de disputar a Presidência da República. Para chegar aos resultados, foram ouvidos 5.014 eleitores de todo o país entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Entre todas as possibilidades, a segunda opção favorita dos brasileiros é o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 13,6%; seguido do coach Pablo Marçal (PRTB), que tem 12,9%, mas está inelegível e não participa da disputa presidencial; e o escritor Augusto Cury (Avante), com 10,5%.

No entanto, é a opção pelo voto branco ou nulo que se destaca nesse hipotético cenário, com 25,1%. O instituto perguntou aos entrevistados: “Caso o candidato que você pretende votar não fosse mais candidato, em quem você votaria nas próximas eleições para Presidente?”.

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  • Voto branco / nulo: 25,1%
  • Zema (Novo): 13,6%
  • Pablo Marçal (PRTB): 12,9%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 10,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 10,4%
  • Não sei: 7,9%
  • Samara Martins (UP): 6,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 4,5%
  • Lula (PT): 2,1%
  • Edmilson Costa (PCB): 2,0%
  • Renan Santos (Missão): 1,7%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1,1%
  • Hertz Dias (PSTU): 1,0%
  • Clariana Barão (DC): 0,2%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
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Confira abaixo os gráficos de como os votos poderiam migrar para outros candidatos, em caso de desistências ou de não participação de algum desses nomes. A exemplo, 63% das pessoas que gostariam de votar em Pablo Marçal dizem que votarão no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto 15% dos eleitores de Augusto Cury votariam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Gráfico de barras coloridas mostrando a intenção de voto de eleitores de diferentes candidatos para outros candidatos. A primeira coluna, Eleitores de Lula, indica 39% de voto branco/nulo e 15% para Não sei ou Samara. A coluna Eleitores de Flávio Bolsonaro mostra 34% para Pablo Marçal e 28% para Zema. Eleitores de Ronaldo Caiado tem 73% para Zema. Eleitores de Pablo Marçal tem 63% para Flávio Bolsonaro. Eleitores de Zema tem 66% para Flávio Bolsonaro
gráficos – segunda opção de voto (AtlasIntel/Reprodução)
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