Pesquisa mostra em quem o eleitor votaria se seu candidato atual sair da disputa presidencial
AtlasIntel perguntou a mais de cinco mil entrevistados qual sua segunda opção de voto, em caso de mudança na corrida eleitoral de 2026
Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta semana mostra em quem o eleitor passaria a votar caso o seu candidato favorito desistisse de disputar a Presidência da República. Para chegar aos resultados, foram ouvidos 5.014 eleitores de todo o país entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
Entre todas as possibilidades, a segunda opção favorita dos brasileiros é o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 13,6%; seguido do coach Pablo Marçal (PRTB), que tem 12,9%, mas está inelegível e não participa da disputa presidencial; e o escritor Augusto Cury (Avante), com 10,5%.
No entanto, é a opção pelo voto branco ou nulo que se destaca nesse hipotético cenário, com 25,1%. O instituto perguntou aos entrevistados: “Caso o candidato que você pretende votar não fosse mais candidato, em quem você votaria nas próximas eleições para Presidente?”.
- Voto branco / nulo: 25,1%
- Zema (Novo): 13,6%
- Pablo Marçal (PRTB): 12,9%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 10,4%
- Não sei: 7,9%
- Samara Martins (UP): 6,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 4,5%
- Lula (PT): 2,1%
- Edmilson Costa (PCB): 2,0%
- Renan Santos (Missão): 1,7%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1,1%
- Hertz Dias (PSTU): 1,0%
- Clariana Barão (DC): 0,2%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
Confira abaixo os gráficos de como os votos poderiam migrar para outros candidatos, em caso de desistências ou de não participação de algum desses nomes. A exemplo, 63% das pessoas que gostariam de votar em Pablo Marçal dizem que votarão no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto 15% dos eleitores de Augusto Cury votariam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).