Pesquisa mostra em quem o eleitor votaria se seu candidato atual sair da disputa presidencial

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Pesquisa AtlasIntel revela em quem brasileiros votariam se seu candidato favorito desistisse da corrida presidencial. O voto branco/nulo lidera com 25,1%, superando a segunda opção mais citada, Romeu Zema (13,6%). O estudo detalha as migrações de voto e a complexidade do cenário eleitoral.

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Uma pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta semana mostra em quem o eleitor passaria a votar caso o seu candidato favorito desistisse de disputar a Presidência da República. Para chegar aos resultados, foram ouvidos 5.014 eleitores de todo o país entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Entre todas as possibilidades, a segunda opção favorita dos brasileiros é o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 13,6%; seguido do coach Pablo Marçal (PRTB), que tem 12,9%, mas está inelegível e não participa da disputa presidencial; e o escritor Augusto Cury (Avante), com 10,5%.

No entanto, é a opção pelo voto branco ou nulo que se destaca nesse hipotético cenário, com 25,1%. O instituto perguntou aos entrevistados: “Caso o candidato que você pretende votar não fosse mais candidato, em quem você votaria nas próximas eleições para Presidente?”.

Voto branco / nulo: 25,1%

Zema (Novo): 13,6%

Pablo Marçal (PRTB): 12,9%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 10,4%

Não sei: 7,9%

Samara Martins (UP): 6,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 4,5%

Lula (PT): 2,1%

Edmilson Costa (PCB): 2,0%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1,1%

Hertz Dias (PSTU): 1,0%

Clariana Barão (DC): 0,2%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%

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Confira abaixo os gráficos de como os votos poderiam migrar para outros candidatos, em caso de desistências ou de não participação de algum desses nomes. A exemplo, 63% das pessoas que gostariam de votar em Pablo Marçal dizem que votarão no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto 15% dos eleitores de Augusto Cury votariam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).