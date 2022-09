Pesquisa mostra eficácia de Bolsonaro ao desconstruir Lula

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra a redução da vantagem de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) de dez pontos para oito pontos. Na simulação de primeiro turno, o petista marca 42%, dois a menos do que na semana passada, e o rival manteve 34%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 4%.

O levantamento traz uma série de boas notícias para Bolsonaro e sugere que está surtindo efeito a sua estratégia de apostar no antipetismo e de rememorar denúncias de corrupção contra Lula. A rejeição ao ex-presidente, que era de 40% em junho, subiu para 47%, enquanto a de Bolsonaro caiu, no mesmo período, de 60% para 52%. A diferença, que era de 20 pontos, agora é de cinco pontos. Ou seja: o nível de rejeição entre eles é praticamente igual, considerada a margem de erro.

Há equilíbrio até no temor que os dois favoritos provocam no eleitorado. Perguntados sobre do que eles têm mais medo, 44% responderam “a continuidade de Bolsonaro” e 42% optaram pela “volta do PT”. Em julho, 51% diziam ter mais medo da reeleição do ex-capitão, e só 35% temiam a redenção petista.