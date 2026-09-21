Pesquisa mostra duro embate entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas no Ceará

A disputa pelo governo do Ceará vive um embate apertado entre o atual governador, Elmano de Freitas (PT), que tenta a reeleição, e seu principal adversário, Ciro Gomes (PSDB). De acordo com um levantamento da AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira, 21, os dois estão empatados na margem de erro tanto nos cenários de primeiro quanto de segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, o petista aparece com 48,5% das intenções de voto, contra 48% do tucano — uma diferença de apenas meio ponto percentual. Depois dos dois, o terceiro colocado, Delegado Hugo (Missão), tem 1,3% e Zé Batista (PSTU) tem 0,2%. Brancos e nulos são 1,7% e os que não souberam ou não quiseram responder são 0,1%.

O placar apertado se mantém na simulação do segundo turno. Elmano de Freitas aparece com 49,7% das intenções de voto e Ciro Gomes com 49,4%. A diferença é ainda menor, de 0,3 ponto percentual. Brancos e nulos são 0,8% e os que não souberam ou não quiseram responder, assim como no primeiro turno, são 0,1%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1815 eleitores do Ceará entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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Disputa pelo Senado

Esse mesmo levantamento mostrou como o eleitor cearense está pensando em votar nas duas vagas que cada estado tem ao Senado nas eleições deste ano. O irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes (PSD), lidera com 26,9% das intenções de voto. Os dois são rompidos por desavenças políticas.

Em segundo lugar, Luizianne Lins (Rede), aparece com 24,8%, seguida de Capitão Wagner (União Brasil), com 22,4%. O quarto lugar fica com Alcides Fernandes (PL), que tem 17,9% das intenções de voto. Fora desse pelotão, aparece Guilherme Theophilo (Novo), com 0,9%. Os outros candidatos, juntos, têm 0,6%, enquanto brancos e nulos são 3,2% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3,4%.