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Política

Pesquisa mostra distância entre Flávio Bolsonaro e Lula no eleitorado evangélico

Levantamento BTG/Nexus testou disputa presidencial entre o segmento religioso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 16h14
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Rovena Rosa/Agência Brasil/Divulgação)
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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 8, mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores evangélicos. No primeiro turno, o senador aparece com 45% das intenções de voto nesse segmento, contra 27% do presidente — uma diferença de 18 pontos percentuais. No conjunto do eleitorado, porém, o cenário é inverso: Lula lidera com 39%, ante 35% de Flávio.

A distância entre os dois aumenta no recorte de segundo turno. Em um confronto direto, Flávio chega a 58% entre os evangélicos, enquanto Lula registra 31%. São 27 pontos de vantagem para o senador. No total da amostra, a situação é equilibrada: Flávio tem 46% contra 45% de Lula, em um empate técnico.

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Como está a disputa no primeiro turno?

No cenário geral, Lula aparece numericamente à frente de Flávio, com 39% a 35%. O escritor Augusto Cury (Avante) vem em terceiro, com 9%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 4%. Zema (Novo) tem 1%, enquanto outros candidatos somam 2%.

Entre os evangélicos, entretanto, a ordem se inverte. Flávio tem 45%, contra 27% de Lula. Augusto Cury aparece com 10%, Ronaldo Caiado com 5% e Renan Santos com 4%.

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O contraste também aparece entre outras religiões. Entre católicos, Lula lidera por 43% a 34%. No grupo que reúne outras religiões, o presidente tem 47%, contra 27% de Flávio. Entre os entrevistados sem religião, a vantagem de Lula chega a 47% a 21%.

O que acontece no segundo turno entre Lula e Flávio?

O confronto direto produz um resultado ainda mais favorável a Flávio entre os evangélicos. O senador tem 58%, contra 31% de Lula. Brancos e nulos somam 9%, e 2% não souberam ou não responderam.

No conjunto total dos entrevistados, a disputa é muito mais equilibrada. Flávio aparece com 46%, Lula com 45%, enquanto 8% optam por branco ou nulo e 1% não respondeu. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro do levantamento.

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O desempenho de Flávio também varia bastante conforme o perfil religioso. Entre os católicos, Lula vence por 50% a 43%. Entre os eleitores de outras religiões, o presidente tem 52%, contra 37% do senador. No grupo sem religião, Lula registra 51%, diante de 32% de Flávio.

Qual é o tamanho da diferença entre os dois?

Os números mostram que a vantagem de Flávio sobre Lula é concentrada especialmente no eleitorado evangélico. No primeiro turno, a diferença é de 18 pontos a favor do senador. No segundo turno, chega a 27 pontos.

No cenário geral, entretanto, Lula mantém vantagem no primeiro turno e os dois aparecem tecnicamente empatados no segundo. A pesquisa, portanto, revela um contraste marcado entre o comportamento do eleitorado evangélico e o conjunto da amostra.

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A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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