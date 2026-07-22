🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Pesquisa mostra disputa para o governo estadual no segundo maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento vai medir a disputa pelo governo estadual, simular cinco cenários de segundo turno e avaliar o peso dos apoios de Lula, Bolsonaro e Romeu Zema

Por Redação 22 jul 2026, 22h12 | Atualizado em 22 jul 2026, 22h25
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e Deputado Patrus Ananias (PT-MG)
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e Deputado Patrus Ananias (PT-MG) (Carlos Moura/Agência Senado e Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Pesquisa mostra disputa para o governo estadual no segundo maior colégio eleitoral do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Quaest vai medir como está a corrida pelo governo de Minas Gerais e testar um confronto direto entre o senador Cleitinho Azevedo e o deputado federal Patrus Ananias, nome do PT incluído no levantamento.

O questionário também apresenta diferentes composições de primeiro turno, mede o potencial de voto e a rejeição dos possíveis candidatos e simula outras quatro disputas pela chefia do Executivo mineiro. Os resultados serão divulgados na terça-feira, 28.

Quem aparece na disputa pelo governo de Minas?

O cenário mais amplo de primeiro turno reúne Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Indira Xavier, Jarbas Soares Júnior, Maria da Consolação, Mateus Simões, Patrus Ananias, Rafael Duda e Túlio Lopes.

A Quaest também vai apresentar configurações sem alguns dos nomes. Em uma delas, Jarbas Soares Júnior deixa a lista. Outra retira Flávio Roscoe. Há ainda um cenário sem Cleitinho e outro que inclui Vittorio Medioli no lugar de parte dos concorrentes.

Siga

Além da intenção de voto estimulada, os entrevistados serão questionados espontaneamente sobre quem escolheriam para governador. O levantamento também vai medir o grau de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de cada possível candidato.

Continua após a publicidade

Como será o confronto entre Patrus Ananias e Cleitinho?

A pesquisa simula um eventual segundo turno entre Patrus Ananias e Cleitinho Azevedo. O embate permitirá medir a força de um candidato do PT contra o senador do Republicanos em uma disputa direta pelo governo mineiro.

Patrus também será testado contra Mateus Simões, atual governador incluído no questionário. Cleitinho, por sua vez, aparece em confrontos com Alexandre Kalil e com Simões.

A quinta simulação coloca Kalil frente a frente com Mateus Simões. Em todos os cenários, os entrevistados poderão escolher um dos candidatos, votar em branco ou nulo, afirmar que não votariam ou declarar que ainda estão indecisos.

Continua após a publicidade

Qual será o peso dos apoios políticos?

A Quaest vai perguntar se o próximo governador deveria ser aliado de Lula, aliado de Jair Bolsonaro ou independente. O levantamento também medirá, de forma espontânea, quem os eleitores acreditam que será apoiado pelo presidente, pelo ex-presidente e por Romeu Zema na eleição estadual.

O questionário ainda avaliará se o eleitor prefere a continuidade do trabalho realizado no estado, mudanças pontuais ou uma alteração completa na condução do governo.

Como os mineiros avaliam os governos de Zema e Mateus Simões?

A pesquisa vai medir a aprovação e a avaliação da gestão de Mateus Simões. O eleitor poderá classificar o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Romeu Zema também será avaliado. Os entrevistados responderão se aprovam o trabalho realizado por ele e se consideram que o ex-governador merece eleger um sucessor indicado por seu grupo político.

Continua após a publicidade

O levantamento inclui ainda avaliações de áreas como saúde, educação, transporte público, segurança, infraestrutura, geração de emprego, atração de empresas, habitação e políticas sociais.

O que mais será medido?

Além da eleição estadual, a Quaest vai pesquisar a intenção de voto para presidente entre os eleitores de Minas Gerais. O cenário inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e outros nomes.

A pesquisa foi registrada em 22 de julho e será realizada entre os dias 22 e 26. Ao todo, serão entrevistadas 1.482 pessoas em Minas Gerais. A divulgação está prevista para 28 de julho.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Minas Gerais
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).