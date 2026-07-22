Pesquisa mostra disputa para o governo estadual no segundo maior colégio eleitoral do Brasil

Uma nova pesquisa Quaest vai medir como está a corrida pelo governo de Minas Gerais e testar um confronto direto entre o senador Cleitinho Azevedo e o deputado federal Patrus Ananias, nome do PT incluído no levantamento.

O questionário também apresenta diferentes composições de primeiro turno, mede o potencial de voto e a rejeição dos possíveis candidatos e simula outras quatro disputas pela chefia do Executivo mineiro. Os resultados serão divulgados na terça-feira, 28.

Quem aparece na disputa pelo governo de Minas?

O cenário mais amplo de primeiro turno reúne Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Indira Xavier, Jarbas Soares Júnior, Maria da Consolação, Mateus Simões, Patrus Ananias, Rafael Duda e Túlio Lopes.

A Quaest também vai apresentar configurações sem alguns dos nomes. Em uma delas, Jarbas Soares Júnior deixa a lista. Outra retira Flávio Roscoe. Há ainda um cenário sem Cleitinho e outro que inclui Vittorio Medioli no lugar de parte dos concorrentes.

Além da intenção de voto estimulada, os entrevistados serão questionados espontaneamente sobre quem escolheriam para governador. O levantamento também vai medir o grau de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de cada possível candidato.

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Como será o confronto entre Patrus Ananias e Cleitinho?

A pesquisa simula um eventual segundo turno entre Patrus Ananias e Cleitinho Azevedo. O embate permitirá medir a força de um candidato do PT contra o senador do Republicanos em uma disputa direta pelo governo mineiro.

Patrus também será testado contra Mateus Simões, atual governador incluído no questionário. Cleitinho, por sua vez, aparece em confrontos com Alexandre Kalil e com Simões.

A quinta simulação coloca Kalil frente a frente com Mateus Simões. Em todos os cenários, os entrevistados poderão escolher um dos candidatos, votar em branco ou nulo, afirmar que não votariam ou declarar que ainda estão indecisos.

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Qual será o peso dos apoios políticos?

A Quaest vai perguntar se o próximo governador deveria ser aliado de Lula, aliado de Jair Bolsonaro ou independente. O levantamento também medirá, de forma espontânea, quem os eleitores acreditam que será apoiado pelo presidente, pelo ex-presidente e por Romeu Zema na eleição estadual.

O questionário ainda avaliará se o eleitor prefere a continuidade do trabalho realizado no estado, mudanças pontuais ou uma alteração completa na condução do governo.

Como os mineiros avaliam os governos de Zema e Mateus Simões?

A pesquisa vai medir a aprovação e a avaliação da gestão de Mateus Simões. O eleitor poderá classificar o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Romeu Zema também será avaliado. Os entrevistados responderão se aprovam o trabalho realizado por ele e se consideram que o ex-governador merece eleger um sucessor indicado por seu grupo político.

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O levantamento inclui ainda avaliações de áreas como saúde, educação, transporte público, segurança, infraestrutura, geração de emprego, atração de empresas, habitação e políticas sociais.

O que mais será medido?

Além da eleição estadual, a Quaest vai pesquisar a intenção de voto para presidente entre os eleitores de Minas Gerais. O cenário inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e outros nomes.

A pesquisa foi registrada em 22 de julho e será realizada entre os dias 22 e 26. Ao todo, serão entrevistadas 1.482 pessoas em Minas Gerais. A divulgação está prevista para 28 de julho.

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