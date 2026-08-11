Pesquisa mostra disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

Ler Resumo





Uma nova pesquisa presidencial da Real Time Big Data para Pernambuco será divulgada em 17 de agosto. O levantamento de 1.600 entrevistas testará 13 candidatos em cenários de primeiro e segundo turno, além de medir a rejeição e a avaliação do governo Lula. Confira os detalhes e os resultados da última sondagem no estado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova pesquisa presidencial vai medir o cenário eleitoral em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste. O levantamento, contratado e realizado pela Real Time Big Data, terá 1.600 entrevistas com eleitores do estado e vai testar a intenção de voto para a Presidência da República em diferentes cenários.

O questionário inclui perguntas de intenção de voto espontânea e estimulada, além de um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, e vai medir a rejeição dos candidatos e a avaliação do desempenho do presidente Lula à frente do governo federal.

A coleta está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 15 de agosto, com a divulgação dos resultados programada para a segunda-feira, 17 de agosto, de acordo com o registro feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A margem de erro informada no registro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-08592/2026, em 11 de agosto de 2026.

Continua após a publicidade

Quais candidatos serão testados na pesquisa?

Na intenção de voto estimulada, o eleitor será apresentado a 13 candidatos à Presidência: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Além desses nomes, o levantamento apresenta um cenário específico de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como ficou a última pesquisa realizada em Pernambuco?

O último levantamento apontou Lula na liderança da intenção de voto estimulada em Pernambuco, com 58%, contra 22% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos apareceu com 5%, Ronaldo Caiado teve 4%, Romeu Zema marcou 2%, Escritor Augusto Cury registrou 1% e Cabo Daciolo também teve 1%. Os demais candidatos somados chegaram a 1%.

Na pesquisa espontânea, Lula tinha 34% das intenções de voto, contra 14% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos apareceu com 2%, Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado tiveram 1% cada. Outros nomes somaram 3%, enquanto 10% indicaram voto nulo ou branco e 35% não souberam ou não responderam.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula registrou 61%, enquanto Flávio Bolsonaro teve 33%. Nulos e brancos somaram 3%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.

Continua após a publicidade

Na pesquisa anterior, a rejeição era liderada por Flávio Bolsonaro, com 54%, seguido por Lula, com 33%. Cabo Daciolo aparecia com 29%, Ronaldo Caiado com 28%, Renan Santos com 24% e Romeu Zema com 20%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.