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Política

Pesquisa mostra disputa Lula X Flávio no 2º maior colégio a menos de duas semanas do pleito

Levantamento do AtlasIntel revela liderança numérica do petista em todos os cenários, mas empate técnico no segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
Flávio Bolsonaro e Lula (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Pesquisa mostra disputa Lula X Flávio no 2º maior colégio a menos de duas semanas do pleito Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) lidera numericamente todos os cenários eleitorais no estado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.799 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 48,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%
  • Renan Santos (Missão): 3,6%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1,6%
  • Zema (Novo): 0,8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 0,5%
  • Outros: 0,6%
  • Voto branco/nulo: 0,7%
  • Não sei: 0,1%

Outros: Hertz Dias (PSTU) – 0,4%, Edmilson Costa (PCB) – 0,2%, Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,1%, Samara (UP) – 0,1%.

Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Samara (UP) não pontuaram.

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Segundo turno

Cenário 1:

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Apesar da liderança numérica do petista, ele está empatado tecnicamente na margem de erro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno.

  • Lula: 49,9%
  • Flávio Bolsonaro: 47,1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 3%

Cenário 2:

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  • Lula: 49,9%
  • Zema: 41,4%
  • Branco / Nulo / Não sei: 8,7%

Cenário 3:

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  • Lula: 48,8%
  • Ronaldo Caiado: 35,6%
  • Branco / Nulo / Não sei: 15,6%

Cenário 4: 

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  • Lula: 49,1%
  • Escritor Augusto Cury: 33,4%
  • Branco / Nulo / Não sei: 17,5%

Cenário 5: 

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  • Lula: 49,6%
  • Renan Santos: 31,7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 18,7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06996/2026.

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