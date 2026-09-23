Pesquisa mostra disputa Lula X Flávio no 2º maior colégio a menos de duas semanas do pleito
Levantamento do AtlasIntel revela liderança numérica do petista em todos os cenários, mas empate técnico no segundo turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) lidera numericamente todos os cenários eleitorais no estado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.799 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 48,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%
- Renan Santos (Missão): 3,6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1,6%
- Zema (Novo): 0,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 0,5%
- Outros: 0,6%
- Voto branco/nulo: 0,7%
- Não sei: 0,1%
Outros: Hertz Dias (PSTU) – 0,4%, Edmilson Costa (PCB) – 0,2%, Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,1%, Samara (UP) – 0,1%.
Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Samara (UP) não pontuaram.
Segundo turno
Cenário 1:
Apesar da liderança numérica do petista, ele está empatado tecnicamente na margem de erro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno.
- Lula: 49,9%
- Flávio Bolsonaro: 47,1%
- Branco / Nulo / Não sei: 3%
Cenário 2:
- Lula: 49,9%
- Zema: 41,4%
- Branco / Nulo / Não sei: 8,7%
Cenário 3:
- Lula: 48,8%
- Ronaldo Caiado: 35,6%
- Branco / Nulo / Não sei: 15,6%
Cenário 4:
- Lula: 49,1%
- Escritor Augusto Cury: 33,4%
- Branco / Nulo / Não sei: 17,5%
Cenário 5:
- Lula: 49,6%
- Renan Santos: 31,7%
- Branco / Nulo / Não sei: 18,7%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06996/2026.