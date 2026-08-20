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Política

Pesquisa mostra disputa Lula x Flávio em um dos principais redutos do PT

Pesquisa apresenta diferentes cenários para a eleição presidencial em Pernambuco e também avalia as disputas pelo governo do estado e pelo Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 22h47 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h32
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A nova pesquisa Quaest em Pernambuco vai traçar um retrato do cenário eleitoral no estado para as eleições de 2026, com foco principal na disputa pela Presidência da República. O levantamento apresenta diferentes opções de candidatos ao eleitor pernambucano e também investiga como estão as corridas pelo governo estadual e pelo Senado.

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O levantamento também vai investigar como os eleitores pernambucanos se posicionam politicamente e de que maneira eventuais apoios de Lula ou de Flávio Bolsonaro podem influenciar a disputa pelo governo do estado.

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Como está a corrida presidencial?

Na eleição presidencial, a pesquisa testa dois cenários de primeiro turno. No primeiro, são apresentados 13 nomes: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). No segundo cenário, Pablo Marçal deixa de ser apresentado aos entrevistados.

Além da intenção de voto, o levantamento vai avaliar a aprovação e a percepção dos eleitores sobre o governo Lula.

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Quais candidatos aparecem na disputa pelo governo de Pernambuco?

Para o governo estadual, a pesquisa apresenta oito candidatos: Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO). A pesquisa testa ainda um eventual segundo turno para o governo de Pernambuco entre João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).

O levantamento também mede o conhecimento e o potencial de voto dos candidatos, além de perguntar se a escolha do eleitor já é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

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O levantamento também inclui a eleição para o Senado, que terá duas vagas em disputa em Pernambuco. A pesquisa apresenta 12 candidatos e pergunta aos entrevistados em quem votariam para a primeira e para a segunda vaga.

Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04281/2026. A coleta será realizada de 21 a 24 de agosto de 2026, com divulgação prevista para 25 de agosto.

O levantamento é de responsabilidade da Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e tem como contratante a Globo Comunicação e Participações S/A. Ao todo, serão realizadas 1.302 entrevistas. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima prevista de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

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