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Política

Nova pesquisa mostra disputa Lula x Flávio em São Paulo

Levantamento da Real Time Big Data vai testar cenários de primeiro e segundo turno para a Presidência, além de rejeição e avaliação do governo Lula

Por Redação 18 ago 2026, 22h36 | Atualizado em 18 ago 2026, 22h40
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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A nova pesquisa Real Time Big Data para a eleição presidencial vai medir a intenção de voto dos eleitores de São Paulo em diferentes cenários, incluindo um confronto direto entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O levantamento, que também avaliará a aprovação do governo federal, a percepção sobre o desempenho do presidente e a rejeição aos candidatos, tem divulgação prevista para 24 de agosto.

Quais candidatos serão testados no primeiro turno?

O questionário começa com uma pergunta aberta, na qual o entrevistado poderá indicar espontaneamente em quem votaria para presidente se a eleição fosse realizada hoje. Na sequência, será apresentado um cenário estimulado com 13 nomes.

A lista inclui Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). Também aparecem as opções nulo ou branco e não sabe ou não respondeu.

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Como será o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A pesquisa prevê um cenário específico de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre em quem votariam caso a disputa presidencial fosse realizada entre os dois candidatos.

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O levantamento também vai medir a rejeição dos nomes apresentados no primeiro turno. A pergunta busca identificar em quais candidatos o eleitor não votaria para presidente, com as opções de todos os nomes listados no cenário estimulado, além de “poderia votar em todos” e “não sabe ou não respondeu”.

O que a pesquisa perguntará sobre Lula?

O questionário vai avaliar a percepção dos eleitores sobre o desempenho de Lula à frente do governo federal. Uma das perguntas mede diretamente a aprovação ou desaprovação da gestão presidencial, com três alternativas: aprova, desaprova e não sabe.

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Em seguida, o entrevistado deverá classificar o desempenho do presidente em uma escala que vai de ótimo a péssimo, passando por bom, regular e ruim.

Quem será ouvido e quando?

A coleta da pesquisa está prevista para ocorrer entre 19 e 22 de agosto, com 2.000 entrevistas. O levantamento será realizado pela Real Time Big Data, com recursos próprios da empresa.

O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de aproximadamente dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 18 de agosto, sob o número BR-06537/2026, e tem divulgação prevista para 24 de agosto.

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