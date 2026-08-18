Nova pesquisa mostra disputa Lula x Flávio em São Paulo

A nova pesquisa Real Time Big Data para a eleição presidencial vai medir a intenção de voto dos eleitores de São Paulo em diferentes cenários, incluindo um confronto direto entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O levantamento, que também avaliará a aprovação do governo federal, a percepção sobre o desempenho do presidente e a rejeição aos candidatos, tem divulgação prevista para 24 de agosto.

Quais candidatos serão testados no primeiro turno?

O questionário começa com uma pergunta aberta, na qual o entrevistado poderá indicar espontaneamente em quem votaria para presidente se a eleição fosse realizada hoje. Na sequência, será apresentado um cenário estimulado com 13 nomes.

A lista inclui Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). Também aparecem as opções nulo ou branco e não sabe ou não respondeu.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como será o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A pesquisa prevê um cenário específico de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre em quem votariam caso a disputa presidencial fosse realizada entre os dois candidatos.

O levantamento também vai medir a rejeição dos nomes apresentados no primeiro turno. A pergunta busca identificar em quais candidatos o eleitor não votaria para presidente, com as opções de todos os nomes listados no cenário estimulado, além de “poderia votar em todos” e “não sabe ou não respondeu”.

O que a pesquisa perguntará sobre Lula?

O questionário vai avaliar a percepção dos eleitores sobre o desempenho de Lula à frente do governo federal. Uma das perguntas mede diretamente a aprovação ou desaprovação da gestão presidencial, com três alternativas: aprova, desaprova e não sabe.

Continua após a publicidade

Em seguida, o entrevistado deverá classificar o desempenho do presidente em uma escala que vai de ótimo a péssimo, passando por bom, regular e ruim.

Quem será ouvido e quando?

A coleta da pesquisa está prevista para ocorrer entre 19 e 22 de agosto, com 2.000 entrevistas. O levantamento será realizado pela Real Time Big Data, com recursos próprios da empresa.

O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de aproximadamente dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Continua após a publicidade

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 18 de agosto, sob o número BR-06537/2026, e tem divulgação prevista para 24 de agosto.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade