Pesquisa mostra disputa Lula x Flávio e alcance de horário eleitoral e debates

Uma nova pesquisa eleitoral vai testar entre os eleitores brasileiros como está a disputa pela Presidência em 2026, com foco no confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O levantamento também pretende medir o alcance do horário eleitoral gratuito, o acompanhamento de debates e a exposição dos eleitores a diferentes canais de comunicação durante a campanha.

O estudo é realizado pelo Instituto Nexus e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 11 de agosto. A coleta das entrevistas está prevista para ocorrer entre os dias 14 e 16 de agosto, com divulgação programada para 17 de agosto.

O que a pesquisa vai testar na disputa presidencial?

O questionário do Instituto Nexus apresenta um cenário de primeiro turno com Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Castro, Samara Martins, Emídio Costa, Hélio Bolsonaro, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi Júnior, além das opções de voto em branco, nulo, “não sabe” e “não respondeu”. A pesquisa também pergunta em quem o eleitor votaria caso a eleição fosse realizada naquele momento e se sua decisão está tomada ou ainda pode mudar.

O levantamento testa ainda cenários de segundo turno envolvendo Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, além de medir o potencial de voto dos candidatos. Nesse caso, o entrevistado é questionado se votaria necessariamente em cada nome, se poderia votar nele, se não votaria de jeito nenhum ou se não conhece o candidato.

Outro cenário apresentado aos eleitores contrapõe Lula a um candidato indicado por Jair Bolsonaro. A pesquisa busca identificar, nesse caso, se a preferência seria pelo presidente, pelo nome apoiado pelo ex-presidente ou por nenhuma das alternativas.

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Como a campanha eleitoral será avaliada pelos eleitores?

O questionário investiga quais meios de comunicação os eleitores pretendem acompanhar durante a campanha. Entre as opções estão televisão aberta e paga, rádio, portais de notícias, jornais e revistas, X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp e Telegram.

O estudo também pergunta se o eleitor pretende acompanhar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que começa em 28 de agosto. A questão permite identificar quem pretende acompanhar apenas pela televisão, apenas pelo rádio ou pelos dois meios.

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Os debates presidenciais também entram no levantamento. A Nexus pergunta se o eleitor pretende acompanhá-los e, entre os que responderem que sim, se pretende assistir pela televisão, pelo rádio ou pela internet, além de testar o interesse por acompanhar trechos dos debates nas redes sociais.

O que a pesquisa vai medir sobre a influência das redes?

Outro bloco procura dimensionar a percepção dos eleitores sobre a circulação de notícias falsas durante a campanha. A pergunta apresentada aos entrevistados mede o risco atribuído às chamadas fake news para as eleições presidenciais de 2026, com respostas que vão de “muito alto” a “muito baixo”.

O levantamento também investiga o interesse dos eleitores pela eleição, a avaliação do governo Lula e a aprovação ou desaprovação do trabalho realizado pelo presidente.

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O que será perguntado sobre o comportamento do eleitor?

A pesquisa procura medir ainda a disposição do eleitor de comparecer às urnas no primeiro turno. O questionário apresenta uma escala de zero a dez para identificar o grau de certeza sobre a intenção de votar. Também pergunta como o entrevistado pretende se comportar no primeiro turno e recupera o histórico de participação nas eleições municipais de 2024 e presidenciais de 2022 e 2018.

O questionário inclui ainda uma pergunta sobre o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022, com Lula e Jair Bolsonaro entre as alternativas.

Quando a pesquisa será divulgada?

O levantamento será realizado entre 14 e 16 de agosto, com 2.000 entrevistas. A pesquisa não utiliza recursos próprios do instituto: o contratante informado no registro é o Banco BTG Pactual S.A. O registro no TSE é o BR-03317/2026, feito em 11 de agosto de 2026, e a data prevista para divulgação é 17 de agosto.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade