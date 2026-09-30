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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

Instituto mediu intenção de voto para o governo e Senado no estado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 13h59 | Atualizado em 30 set 2026, 14h01
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB); e o governador Elmano de Freitas (PT) (Redes sociais/Reprodução)
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Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste Priorize VEJA no Google

Nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 30, mostra disputas acirradas tanto ao governo quanto ao Senado no Ceará, a poucos dias do primeiro turno da eleição.

Na eleição para o Executivo, Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Como ambos tem entre 47% e 49% das intenções de voto, há chance de que qualquer um dos dois liquide a eleição já no próximo domingo.

Já na eleição legislativa, Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) aparecem à frente. Em terceiro lugar numericamente, Capitão Wagner (União) empata com Luizianne, mas não com Cid.

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Veja os números da pesquisa no Ceará:

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Governo

  • Elmano de Freitas (PT): 49%
  • Ciro Gomes (PSDB): 47,6%
  • Delegado Huggo (Missão): 0,4%
  • Outros*: 0,4%
  • Voto branco/nulo: 2,2%
  • Não sei: 0,5%

* Danilo Soares (Democrata), Serley Leal (UP) e Zé Batista somados; Ieri Braga (PCO) e Vera Lúcia (Novo) não pontuaram.

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Segundo turno

  • Elmano de Freitas (PT): 49,6%
  • Ciro Gomes (PSDB): 48,6%
  • Voto branco/nulo: 1,7%
  • Não sei: 0,2%

Senado

  • Cid Gomes (PSB): 26,3%
  • Luizianne Lins (Rede): 25,7%
  • Capitão Wagner (União Brasil): 21,7%
  • Alcides Fernandes (PL): 18,5%
  • Catarina Matos (UP): 1%
  • Outros: 0,6%
  • Voto branco/nulo: 4,9%
  • Não sei: 1,4%
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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.808 entrevistas com eleitores cearenses pela internet entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-01709/2026 e BR-04194/2026.

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