Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

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A pesquisa AtlasIntel divulgada hoje mostra um cenário eleitoral acirrado no Ceará, tanto para o governo quanto para o Senado, a poucos dias do primeiro turno. Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Executivo, com chances de decisão já no domingo. Para o Senado, Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) lideram, seguidos de perto por Capitão Wagner (União).

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Nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 30, mostra disputas acirradas tanto ao governo quanto ao Senado no Ceará, a poucos dias do primeiro turno da eleição.

Na eleição para o Executivo, Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Como ambos tem entre 47% e 49% das intenções de voto, há chance de que qualquer um dos dois liquide a eleição já no próximo domingo.

Já na eleição legislativa, Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) aparecem à frente. Em terceiro lugar numericamente, Capitão Wagner (União) empata com Luizianne, mas não com Cid.

Veja os números da pesquisa no Ceará:

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Governo

Elmano de Freitas (PT): 49%

Ciro Gomes (PSDB): 47,6%

Delegado Huggo (Missão): 0,4%

Outros*: 0,4%

Voto branco/nulo: 2,2%

Não sei: 0,5%

* Danilo Soares (Democrata), Serley Leal (UP) e Zé Batista somados; Ieri Braga (PCO) e Vera Lúcia (Novo) não pontuaram.

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Segundo turno

Elmano de Freitas (PT): 49,6%

Ciro Gomes (PSDB): 48,6%

Voto branco/nulo: 1,7%

Não sei: 0,2%

Senado

Cid Gomes (PSB): 26,3%

Luizianne Lins (Rede): 25,7%

Capitão Wagner (União Brasil): 21,7%

Alcides Fernandes (PL): 18,5%

Catarina Matos (UP): 1%

Outros: 0,6%

Voto branco/nulo: 4,9%

Não sei: 1,4%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.808 entrevistas com eleitores cearenses pela internet entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-01709/2026 e BR-04194/2026.