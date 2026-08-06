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Política

Pesquisa mostra disputa eleitoral na maior potência do agro brasileiro

Levantamento da Real Time Big Data, com divulgação prevista para a quarta-feira, 12, irá medir a corrida para o governo de Mato Grosso e a disputa para o Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 22h58
O vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta
Otaviano Pivetta (Orlando Albuquerque/Prefeitura de Lucas do Rio Verde/.)
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Uma pesquisa eleitoral do Real Time Big Data vai medir a disputa pelo governo de Mato Grosso e a corrida para o Senado no estado. O levantamento, que será divulgado na próxima quarta-feira, 12, testa a força eleitoral dos principais nomes colocados na disputa, como o atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos), o senador Wellington Fagundes (PL) e a ex-deputada federal Natasha Slhessarenko (PSD).

A pesquisa também simula três cenários de segundo turno, mede a rejeição e o potencial de voto dos candidatos, avalia a administração estadual e investiga a disputa pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

Além das intenções de voto, o estudo reúne informações sobre aprovação e avaliação do governo estadual, potencial eleitoral dos candidatos e o perfil socioeconômico do eleitorado, oferecendo um retrato abrangente do ambiente político em Mato Grosso antes do início oficial da campanha.

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A pesquisa será conduzida entre os dias 7 e 11 de agosto de 2026, com 1.600 entrevistas. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima estimada de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um modelo de amostragem aleatório simples. O estudo foi realizado com recursos próprios, sem contratante externo, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MT-04560/2026.

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A pesquisa

Intenção de voto para governador: O questionário traz o voto espontâneo, em que o eleitor responde livremente em quem votaria, além de um cenário estimulado para o governo estadual com Maurício Coelho (Mobiliza), Natasha Slhessarenko (PSD), Otaviano Pivetta (Republicanos), Rafael Millas (Missão), Sargento Laudicério (Agir) e Wellington Fagundes (PL).

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Simulações de segundo turno: A pesquisa traz confrontos diretos entre Otaviano Pivetta (Republicanos) e Wellington Fagundes (PL), Otaviano Pivetta (Republicanos) e Natasha Slhessarenko (PSD) e Natasha Slhessarenko (PSD) e Wellington Fagundes (PL).

Rejeição e potencial de voto: Neste bloco, a pesquisa busca identificar o candidato em que o eleitor não votaria de maneira alguma. Além disso, o grau de conhecimento e possibilidade de voto para cada um dos principais candidatos ao governo, classificando-os entre voto certo, possibilidade de voto, rejeição ou desconhecimento.

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Disputa pelo Senado: A intenção de voto para as duas vagas em disputa, com registro do primeiro e do segundo voto entre Antonio Galvan (Avante), Beny Godoy (Agir), Carlos Fávaro (PSD), Janaína Riva (MDB), José Medeiros (PL), Margareth Buzetti (PP), Mauro Mendes (União Brasil), Nelson Carlos Ferreira Júnior (Agir) e Pedro Taques (PSB).

Avaliação do governo: O questionário mede a percepção dos entrevistados sobre a administração estadual, além de trazer a avaliação do desempenho do governador Otaviano Pivetta, com classificação entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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