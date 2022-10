Pesquisa mostra disputa apertada pelo governo da Bahia

A pesquisa sobre o governo da Bahia divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta quinta-feira, 13, mostra um empate entre os candidatos Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil). O petista e o ex-prefeito de Salvador tem 47% dos votos totais, com 3% de brancos e nulos e 3% de indecisos. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O empate significa que ambos tem 50% dos votos válidos. Em comparação com o resultado do primeiro turno, Rodrigues soma apenas 0,5% dos votos, enquanto ACM cresce 9,2%.

Essa é a primeira pesquisa do Real Time sobre o segundo turno baiano. No último levantamento que o instituto fez antes do primeiro turno, em 5 de setembro, o ex-prefeito tinha 49%, enquanto o candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegava a 24%. Nas urnas, o petista ficou em primeiro com 49,5% e o ex-prefeito, em segundo, com 40,8%.

O instituto ouviu 1.200 eleitores entre 10 e 11 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número BA-00021/2022.