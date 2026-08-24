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Política

Pesquisa mostra desempenho de Pablo Marçal, inelegível, na disputa presidencial

Levantamento da BTG/Nexus inclui o nome do empresário em um dos cenários testados para a eleição

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h54
O candidato Pablo Marçal (PRTB) durante debate para as eleições municipais de São Paulo, em 2024
Pablo Marçal (PRTB) durante debate para as eleições municipais de São Paulo, em 2024 (RedeTV/Reprodução)
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Mesmo inelegível, Pablo Marçal aparece com 4% das intenções de voto em um dos cenários de primeiro turno testados pela nova pesquisa BTG/Nexus sobre a eleição presidencial. No cenário que inclui o empresário entre as opções apresentadas aos entrevistados, o presidente Lula registra 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%, e Ronaldo Caiado, com 5%.

Marçal aparece, portanto, numericamente em quarto lugar no cenário. Renan Santos tem 3% e Romeu Zema, 2%. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 24, depois da primeira semana oficial da campanha eleitoral.

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O que acontece com a disputa quando Marçal entra no cenário?

A presença de Marçal altera a configuração apresentada no principal cenário estimulado da pesquisa, no qual seu nome não aparece entre as opções.

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Sem o empresário, Lula registra 41% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 37%. Caiado tem 5%, enquanto Renan Santos e Zema aparecem com 3% cada. Augusto Cury marca 2%.

Quando Marçal é incluído, Lula passa a 40% e Flávio, a 34%. Caiado permanece com 5%, enquanto o empresário aparece com 4%, à frente de Renan Santos, com 3%, e Zema, com 2%.

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Os números mostram como os entrevistados se distribuem diante de cada conjunto de nomes apresentado pela pesquisa.

Quanto Marçal aparece na primeira semana de campanha?

O levantamento também mediu o alcance de materiais relacionados à campanha. Segundo a pesquisa, 70% dos entrevistados afirmaram ter sido impactados por algum conteúdo eleitoral, como foto, vídeo, publicação em rede social ou panfleto.

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Lula e Flávio Bolsonaro foram citados por 53% dos entrevistados nesse quesito. Marçal apareceu com 31%, mesmo percentual que o coloca entre os nomes mais lembrados quando o assunto é contato com materiais de campanha.

Como foi feita a pesquisa?

A 11ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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