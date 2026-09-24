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Política

Nova pesquisa mostra corrida acirrada na disputa pelo governo do Espírito Santo

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná nesta quinta, 24

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 07h00
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); e o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB)
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); e o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB) (Lissa de Paula/Assembleia Legislativa do Espírito Santo/Giovani Pagotto/Governo-ES/Divulgação)
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Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24, atualiza as intenções de voto para o governo do Espírito Santo. Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória, lidera a corrida, mas termina tecnicamente empatado com seu principal adversário, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Na simulação do primeiro turno, o ex-prefeito da capital tem 40% das intenções de voto, seguido do emedebista, com 38,3%. Depois deles, aparece Helder Salomão (PT), com 9%. Breno Barcelos (Missão) tem 1,1% e Rafael Demuner (UP) tem meio ponto percentual. Os que não souberam ou não quiseram responder são 5,2%, enquanto brancos e nulos somam 5,8%. Segundo os números da pesquisa, a eleição deverá ser definida no segundo turno.

Rejeição

O levantamento do Paraná Pesquisas desta quinta também mediu como está a rejeição dos candidatos ao governo. Quem lidera a lista é Helder Salomão: 27,3% dos entrevistados disseram que não votariam no petista de jeito nenhum. Depois, aparece Pazolini, com 16,7% de rejeição. Breno Barcelos tem 15,9%, Ricardo Ferraço registra 14,3% e Rafael Demuner soma 13,3%.

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Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que cada estado terá, o levantamento do Paraná Pesquisas mostra que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 49,8% das intenções de voto, com chances de se eleger para uma das cadeiras. Em segundo lugar, está o hoje senador Fabiano Contarato (PT), com 22,7%.

Na sequência, estão Sergio Meneguelli (PSD), com 19,9%, Maguinha Malta (PL), com 16,6%, Rose de Freitas (MDB), com 14,0%, Evair de Melo (PP), com 13,8%, Marcos do Val (Avante), com 9,7%, Callegari (DC), com 3,8%, Professor Fabian (PSOL), com 1,8%, Rodney Miranda (PRTB), com 1,4% e Leonardo Monjardim (Novo), com 1%. A margem de indecisos é pequena — apenas 5,6% disseram que não sabem em quem vão votar. Brancos e nulos são 6,1%.

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Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados nesta quinta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1. 304 eleitores capixabas distribuídos por 50 municípios entre os dias 18 e 22 de setembro deste ano. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.

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