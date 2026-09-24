Nova pesquisa mostra corrida acirrada na disputa pelo governo do Espírito Santo

Ler Resumo





Nova pesquisa Paraná para o governo do Espírito Santo mostra Pazolini e Ferraço tecnicamente empatados no primeiro turno, indicando um provável segundo turno. O levantamento também detalha os índices de rejeição dos candidatos e a disputa pelas vagas no Senado, com Casagrande liderando.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24, atualiza as intenções de voto para o governo do Espírito Santo. Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória, lidera a corrida, mas termina tecnicamente empatado com seu principal adversário, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Na simulação do primeiro turno, o ex-prefeito da capital tem 40% das intenções de voto, seguido do emedebista, com 38,3%. Depois deles, aparece Helder Salomão (PT), com 9%. Breno Barcelos (Missão) tem 1,1% e Rafael Demuner (UP) tem meio ponto percentual. Os que não souberam ou não quiseram responder são 5,2%, enquanto brancos e nulos somam 5,8%. Segundo os números da pesquisa, a eleição deverá ser definida no segundo turno.

Rejeição

O levantamento do Paraná Pesquisas desta quinta também mediu como está a rejeição dos candidatos ao governo. Quem lidera a lista é Helder Salomão: 27,3% dos entrevistados disseram que não votariam no petista de jeito nenhum. Depois, aparece Pazolini, com 16,7% de rejeição. Breno Barcelos tem 15,9%, Ricardo Ferraço registra 14,3% e Rafael Demuner soma 13,3%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que cada estado terá, o levantamento do Paraná Pesquisas mostra que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 49,8% das intenções de voto, com chances de se eleger para uma das cadeiras. Em segundo lugar, está o hoje senador Fabiano Contarato (PT), com 22,7%.

Na sequência, estão Sergio Meneguelli (PSD), com 19,9%, Maguinha Malta (PL), com 16,6%, Rose de Freitas (MDB), com 14,0%, Evair de Melo (PP), com 13,8%, Marcos do Val (Avante), com 9,7%, Callegari (DC), com 3,8%, Professor Fabian (PSOL), com 1,8%, Rodney Miranda (PRTB), com 1,4% e Leonardo Monjardim (Novo), com 1%. A margem de indecisos é pequena — apenas 5,6% disseram que não sabem em quem vão votar. Brancos e nulos são 6,1%.

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados nesta quinta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1. 304 eleitores capixabas distribuídos por 50 municípios entre os dias 18 e 22 de setembro deste ano. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.