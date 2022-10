Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro

Atualizado em 19 out 2022, 09h59 - Publicado em 19 out 2022, 09h53

Por Matheus Leitão Atualizado em 19 out 2022, 09h59 - Publicado em 19 out 2022, 09h53

Quase metade dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro vão votar nele para não deixar o PT voltar para o governo. Essa é uma das conclusões da nova rodada Genial/Quaest divulgada nesta terça, 18.

Segundo o levantamento, 48% dos eleitores do presidente fizeram sua escolha porque querem sua reeleição e 48% vão votar para evitar que o PT volte a governar o país. Entre os eleitores de Lula, 54% votam nele porque querem vê-lo eleito e 41% afirmam que seu voto é para tirar Bolsonaro do governo.

A nova rodada Genial/Quaest também indica leve queda do ex-presidente Lula nas intenções de voto, fato que já foi apontado pelo Ipec e pelo Ipespe nesta semana.

Segundo o levantamento, Lula tem 47% dos votos totais, dois pontos percentuais a menos do que tinha há uma semana. Bolsonaro tem 42% dos votos, um a mais do que tinha na última pesquisa. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 52,8% contra 47,2% do presidente.

O levantamento também mostra que o medo da continuidade de um governo Bolsonaro está diminuindo enquanto o medo da volta do PT está aumentando entre os eleitores. Na pesquisa desta terça, 43% têm mais medo da continuidade de Bolsonaro e 43% têm mais medo da volta do PT. Em 28 de setembro, 47% tinham mais medo da permanência do presidente e 39% afirmavam que seu maior medo era a volta do partido de Lula ao poder.

Um outro indicador importante, o da rejeição, também mostra mudanças. A rejeição a Bolsonaro vem caindo ao longo do tempo: era de 55% em 28 de setembro e agora está em 46%. Já a rejeição ao ex-presidente Lula voltou a crescer depois de registrar queda: em 28 de setembro era de 44%, em 06 de outubro chegou a 41% e agora está em 43%.

Lula perdeu dois pontos entre as mulheres (de 50% para 48%) e dois pontos entre os homens (de 47% para 45%). Bolsonaro manteve os votos que tinha no eleitorado feminino (39%) e cresceu um ponto entre os homens (de 42% para 43%).

Na análise por faixa de renda, Lula oscilou negativamente entre quem ganha até dois salários (de 56% para 55%) enquanto Bolsonaro teve oscilação positiva (de 34% para 35%). Entre os eleitores que ganham de 2 a 5 salários, Lula caiu três pontos (de 44% para 41%) e Bolsonaro subiu dois pontos (de 45% para 47%). Entre os que ganham mais de 5 salários, o petista manteve os índices da última pesquisa (39%) e Bolsonaro caiu um ponto (de 49% para 48%).

Nas regiões, as mudanças trazem um grande alerta para Lula e outro para Bolsonaro.

O petista perdeu nove pontos percentuais no período de uma semana entre os eleitores do Norte enquanto Bolsonaro ganhou exatamente nove pontos na região. O ex-presidente saiu de 53% para 44% dos votos e Bolsonaro subiu de 37% para 46%, assumindo a liderança.

No Centro-Oeste, sinal de alerta para o atual presidente, que caiu seis pontos em uma semana e foi de 52% para 46% das intenções de voto. Por lá, Lula subiu de 39% para 41%.

No Sul e no Sudeste, Bolsonaro mantém a liderança e ampliou sua vantagem: saiu de 53% para 44% no Sul, enquanto Lula caiu de 36% para 33%; e subiu de 46% para 47% no Sudeste, enquanto Lula caiu de 41% para 39%.

No Nordeste, o petista oscilou um ponto para baixo, mas mantém distância importante sobre seu adversário. Entre os nordestinos, Lula saiu de 68% para 67% dos votos e Bolsonaro subiu de 24% para 25%.

Um dado importante apurado pela Genial/Quaest é que o número de eleitores que acha que Bolsonaro merece um segundo mandato ultrapassou o de eleitores que acham que ele não merece se manter no poder. Há uma semana, 50% não achavam que ele merecia um novo mandato e 47% achavam que merecia. Agora, 48% acham que Bolsonaro não merece se reeleger e 49% acham que ele merece se manter no poder.

Para Lula, a nova pesquisa traz vários pontos de atenção. A campanha do petista precisa diminuir o medo da volta do partido ao poder enquanto tenta ampliar a rejeição ao atual presidente.

Para Bolsonaro, o levantamento também traz pontos de atenção, já que ele está perdendo terreno no Centro-Oeste e quase metade de seus eleitores não estão votando por apoiar sua gestão, mas por terem medo de um retorno do PT.