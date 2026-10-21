Nova pesquisa mostra como está disputa pelo governo do Espírito Santo às vésperas da eleição

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Um novo levantamento do Paraná Pesquisas mostra Lorenzo Pazolini (Republicanos) com 52,4% dos votos totais para o governo do Espírito Santo, uma grande vantagem sobre o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que aparece com 39,8%. Pazolini também amplia sua liderança nos votos válidos, consolidando a dianteira na disputa eleitoral. Saiba mais detalhes.

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Um novo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 21, para o governo do Espírito Santo mostra Lorenzo Pazolini (Republicanos) com grande vantagem sobre o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB).

Em votos totais, o ex-prefeito de Vitória tem 52,4% da preferência, 12,6 pontos percentuais à frente de Ferraço, que tem 39,8%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Pazolini se mantém na dianteira e amplia a diferença para 13,6 pontos percentuais.

No primeiro turno, o candidato do Republicanos terminou à frente do governador, por 49,65% a 34,06%.

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Veja os números da pesquisa para o governo do Espírito Santo:

Votos totais

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52,4%

Ricardo Ferraço (MDB): 39,8%

Não sabe/não opinou: 3,4%

Nenhum/branco/nulo: 4,4%

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Votos válidos

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 56,8%

Ricardo Ferraço (MDB): 43,2%

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores do Espírito Santo entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é ES-01531/2026.