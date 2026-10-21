Nova pesquisa mostra como está disputa pelo governo do Espírito Santo às vésperas da eleição
Levantamento do Paraná Pesquisas aponta larga vantagem para um dos candidatos
Um novo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 21, para o governo do Espírito Santo mostra Lorenzo Pazolini (Republicanos) com grande vantagem sobre o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB).
Em votos totais, o ex-prefeito de Vitória tem 52,4% da preferência, 12,6 pontos percentuais à frente de Ferraço, que tem 39,8%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Pazolini se mantém na dianteira e amplia a diferença para 13,6 pontos percentuais.
No primeiro turno, o candidato do Republicanos terminou à frente do governador, por 49,65% a 34,06%.
Veja os números da pesquisa para o governo do Espírito Santo:
Votos totais
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 52,4%
- Ricardo Ferraço (MDB): 39,8%
- Não sabe/não opinou: 3,4%
- Nenhum/branco/nulo: 4,4%
Votos válidos
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 56,8%
- Ricardo Ferraço (MDB): 43,2%
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores do Espírito Santo entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é ES-01531/2026.