Pesquisa mostra como está disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio do Sul

Ler Resumo





Pesquisa Real Time Big Data aponta cenário desafiador para Lula no Rio Grande do Sul. Embora empate tecnicamente com Flávio Bolsonaro no primeiro turno, o petista vê seu adversário abrir mais de dez pontos no segundo. A alta rejeição de Lula (53%) e a desaprovação de seu governo (57%) são fatores-chave, indicando uma preferência bolsonarista no estado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro turno no Rio Grande do Sul, mas o petista vê seu adversário assumir uma vantagem de mais de dez pontos no segundo turno no estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Flávio tem 42%, enquanto Lula aparece com 39%. No entanto, na segunda etapa eleitoral, o candidato do bolsonarismo consegue crescer para 53%, enquanto o petista sobe apaenas três pontos percentuais. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00631/2026.