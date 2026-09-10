Pesquisa mostra como está disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio do Sul
Levantamento do Real Time Big Data mostra que o senador consegue avançar mais de dez pontos do primeiro para o segundo turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro turno no Rio Grande do Sul, mas o petista vê seu adversário assumir uma vantagem de mais de dez pontos no segundo turno no estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Flávio tem 42%, enquanto Lula aparece com 39%. No entanto, na segunda etapa eleitoral, o candidato do bolsonarismo consegue crescer para 53%, enquanto o petista sobe apaenas três pontos percentuais. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 39%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 1%
Nota: Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 53%
- Lula (PT): 42%
- Nulo / Branco: 3%
- Não sabe / Não respondeu: 2%
Rejeições
Uma das situações que explica a desvantagem de Lula é que ele é o presidenciável mais rejeitado do Rio do Grande do Sul, por 53% da população.
- Lula (PT): 53%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Pablo Marçal (PRTB): 42%
- Renan Santos (Missão): 40%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Zema (Novo): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 29%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 26%
- Edmilson Costa (PCB): 26%
- Hertz Dias (PSTU): 25%
- Samara (UP): 24%
- Clariana Barão (DC): 23%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula sob o olhar dos gaúchos
Outro elemento importante para entender a desvantagem do petista é que seu governo é majoritariamente mal avaliado pelos gaúchos.
Aprovação
- Desaprova: 57%
- Aprova: 41%
- NS / NR: 2%
Avaliação
- Ruim/Péssimo: 46%
- Ótimo/Bom: 29%
- Regular: 24%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00631/2026.