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Política

Pesquisa mostra como está disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio do Sul

Levantamento do Real Time Big Data mostra que o senador consegue avançar mais de dez pontos do primeiro para o segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h47
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro turno no Rio Grande do Sul, mas o petista vê seu adversário assumir uma vantagem de mais de dez pontos no segundo turno no estado, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Flávio tem 42%, enquanto Lula aparece com 39%. No entanto, na segunda etapa eleitoral, o candidato do bolsonarismo consegue crescer para 53%, enquanto o petista sobe apaenas três pontos percentuais. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Lula (PT): 39%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Pablo Marçal (PRTB): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 1%

Nota: Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 53%
  • Lula (PT): 42%
  • Nulo / Branco: 3%
  • Não sabe / Não respondeu: 2%

Rejeições

Uma das situações que explica a desvantagem de Lula é que ele é o presidenciável mais rejeitado do Rio do Grande do Sul, por 53% da população.

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  • Lula (PT): 53%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Pablo Marçal (PRTB): 42%
  • Renan Santos (Missão): 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Zema (Novo): 30%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 29%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 26%
  • Edmilson Costa (PCB): 26%
  • Hertz Dias (PSTU): 25%
  • Samara (UP): 24%
  • Clariana Barão (DC): 23%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula sob o olhar dos gaúchos

Outro elemento importante para entender a desvantagem do petista é que seu governo é majoritariamente mal avaliado pelos gaúchos.

Aprovação

  • Desaprova: 57%
  • Aprova: 41%
  • NS / NR: 2%
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Avaliação

  • Ruim/Péssimo: 46%
  • Ótimo/Bom: 29%
  • Regular: 24%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00631/2026.

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Eleições 2026
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