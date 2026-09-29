Pesquisa mostra como está disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Uma pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mede como estão as intenções de voto dos eleitores de São Paulo na disputa pela presidência da República. De acordo com os números do levantamento no maior colégio eleitoral do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) lidera com seis pontos percentuais na frente de seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva, ultrapassando a margem de erro.

Na pesquisa, o senador e filho do ex-presidente aparece com 36% das intenções de voto, seguido de 30% do petista. No levantamento da semana passada, Zero Um estava com 34% e Lula com 31% — o que colocava os dois em empate técnico, dentro da margem de erro.

Em terceiro lugar, está o Escritor Augusto Cury (Avante), com 5%, seguido de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3% e Romeu Zema (Novo) com 1%. Os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual na pesquisa. Nulos e brancos são 9%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 12%.

De acordo com o levantamento, 81% dos eleitores do estado de São Paulo já estão decididos sobre em quem irão votar e não devem mudar de ideia. Por outro lado, 19% disseram que ainda podem mudar de ideia até o dia 4, data do primeiro turno das eleições.

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Em outro recorte, a Quaest também questionou qual dos prováveis cenários mais dariam medo aos eleitores: 44% disseram que têm mais medo de um quarto mandato de Lula, enquanto 40% disseram ter mais medo de um mandato de Flávio Bolsonaro.

O levantamento desta terça também mediu como estão as intenções de voto ao governo do estado e ao Senado. Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, está vinte pontos à frente de seu rival Fernando Haddad (PT) tanto no cenário de primeiro quanto no de segundo turno. Na corrida pelas duas cadeiras do Senado, Guilherme Derrite (PP) lidera numericamente, mas continua empatado na margem de erro com Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e André do Prado (PL).

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Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça, a Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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