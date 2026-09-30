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Política

Pesquisa mostra como está a disputa entre Lula e Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do país

Quaest mostra candidato do PL com 38% no primeiro turno, contra 31% do petista; no segundo turno, vantagem é de 44% a 34%

Por Redação 30 set 2026, 19h20
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa mostra como está a disputa entre Lula e Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do país Priorize VEJA no Google

Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) na disputa pela Presidência entre os eleitores do Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país. No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio aparece com 38% das intenções de voto, contra 31% de Lula.

Em relação à rodada anterior, divulgada em 23 de setembro, os dois candidatos oscilaram um ponto para cima: Flávio passou de 37% para 38%, enquanto Lula foi de 30% para 31%. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, as variações estão dentro do intervalo de erro do levantamento.

Augusto Cury (Avante) aparece com 4%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%, contra 3% na rodada anterior, e Renan Santos (Missão) mantém 2%. Samara Martins (UP) passou de 0% para 1%. Os demais candidatos aparecem com 0%.

Os indecisos somam 11%, ante 12% na pesquisa anterior. Outros 11% afirmam que votarão em branco, nulo ou não pretendem votar — eram 10%.

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Como está a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto entre os eleitores fluminenses, contra 34% de Lula.

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Nesse cenário, 15% afirmam que votarão em branco, nulo ou não votarão, enquanto 7% ainda estão indecisos.

Na pesquisa divulgada em 23 de setembro, Flávio também tinha 44%, enquanto Lula registrava 36%. No levantamento de 8 de setembro, os percentuais eram de 43% e 37%, respectivamente.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi contratado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.

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