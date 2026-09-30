Pesquisa mostra como está a corrida Lula x Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) na corrida pela Presidência entre os eleitores do Distrito Federal, terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste. No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio aparece com 38% das intenções de voto, contra 32% de Lula.

O Distrito Federal fica atrás de Goiás e Mato Grosso em número de eleitores e à frente de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 2.253.132 eleitores estão aptos a votar no DF em 2026.

O que mudou na disputa entre Lula e Flávio?

Na comparação com a pesquisa anterior, Flávio Bolsonaro avançou cinco pontos percentuais, de 33% para 38%. Lula manteve os 32% registrados no levantamento anterior.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 8%, mesmo percentual da rodada anterior. Augusto Cury (Avante) tem 5%, ante 7% anteriormente, enquanto Renan Santos (Missão) mantém 3%.

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Romeu Zema (Novo) passou de 1% para 0%. Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Leonardo Avalanche (PRTB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%, sem alteração em relação à pesquisa anterior.

Os que afirmam que votarão em branco, nulo ou que não pretendem votar somam 6%, ante 8% na rodada anterior. Os indecisos permanecem em 8%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno?

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto no Distrito Federal, contra 37% de Lula.

Na pesquisa anterior, o candidato do PL tinha 49%, enquanto o petista registrava 38%. O percentual de eleitores que afirmam que votarão em branco, nulo ou não votarão passou de 11% para 12%. Os indecisos foram de 1% para 3%.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest ouviu 1.104 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números DF-02515/2026 e BR-00531/2026.

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