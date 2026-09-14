Pesquisa mostra como está a corrida eleitoral ao Senado por São Paulo

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Cinco candidatos disputam acirradamente as duas vagas ao Senado por São Paulo, segundo pesquisa Real Time Big Data. Guilherme Derrite lidera com 19%, seguido por Simone Tebet e André do Prado (17% cada), Marina Silva (13%) e Ricardo Salles (10%). Os resultados consideram a média dos votos. Confira os detalhes!

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Cinco candidatos disputam acirradamente as duas vagas ao Senado por São Paulo neste momento, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores dos estado entre os dias 9 e 12 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança de 95%.

Neste momento, o deputado Guilherme Derrite (PP) lidera numericamente as intenções de votos, com 19%, seguido pela ex-ministra Simone Tebet (PSB) e pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado André do Prado (PL), ambos com 17% — empatados tecnicamente com Derrite. Logo depois vem a também ex-ministra Marina Silva (Rede), com 13%, empatada tecnicamente com Tebet e Do Prado. E, por fim, o deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), com 10%, empatado tecnicamente com Marina.

Guilherme Derrite (PP): 19%

Simone Tebet (PSB): 17%

André do Prado (PL): 17%

Marina Silva (Rede): 13%

Ricardo Salles (Novo): 10%

Soninha Francine (Cidadania): 3%

Guto Schiavetto (Missão): 2%

Geraldo Rufino (Podemos): 2%

Outros: 2%

Nulo / Branco: 6%

NS/NR: 9%

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As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto dos eleitores, visto que, neste ano, a população deverá votar em dois candidatos ao Senado. A pesquisa também mediu as intenções de voto separadamente, entre as duas opções. Confira abaixo.

Primeiro voto:

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Guilherme Derrite (PP): 22%

Simone Tebet (PSB): 19%

André do Prado (PL): 14%

Marina Silva (Rede): 14%

Salles (Novo): 11%

Soninha Francine (Cidadania): 2%

Guto Schiavetto (Missão): 1%

Geraldo Rufino (Podemos): 2%

Outros: 1%

Nulo / Branco: 6%

NS/NR: 8%

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Segundo voto:

Guilherme Derrite (PP): 15%

Simone Tebet (PSB): 15%

André do Prado (PL): 19%

Marina Silva (Rede): 12%

Salles (Novo): 10%

Soninha Francine (Cidadania): 4%

Guto Schiavetto (Missão): 3%

Geraldo Rufino (Podemos): 2%

Outros: 3%

Nulo / Branco: 7%

NS/NR: 10%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02794/2026.