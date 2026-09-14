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Política

Pesquisa mostra como está a corrida eleitoral ao Senado por São Paulo

Cinco candidatos disputam duas vagas acirradamente, segundo levantamento do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h09 | Atualizado em 14 set 2026, 10h13
Guilherme Derrite e Simone Tebet
Guilherme Derrite e Simone Tebet (André Ribeiro/Futura Press | Gabriela Pires/Divulgação)
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Cinco candidatos disputam acirradamente as duas vagas ao Senado por São Paulo neste momento, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 14. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores dos estado entre os dias 9 e 12 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança de 95%.

Neste momento, o deputado Guilherme Derrite (PP) lidera numericamente as intenções de votos, com 19%, seguido pela ex-ministra Simone Tebet (PSB) e pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado André do Prado (PL), ambos com 17% — empatados tecnicamente com Derrite. Logo depois vem a também ex-ministra Marina Silva (Rede), com 13%, empatada tecnicamente com Tebet e Do Prado. E, por fim, o deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), com 10%, empatado tecnicamente com Marina.

  • Guilherme Derrite (PP): 19%
  • Simone Tebet (PSB): 17%
  • André do Prado (PL): 17%
  • Marina Silva (Rede): 13%
  • Ricardo Salles (Novo): 10%
  • Soninha Francine (Cidadania): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 9%

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As porcentagens acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto dos eleitores, visto que, neste ano, a população deverá votar em dois candidatos ao Senado. A pesquisa também mediu as intenções de voto separadamente, entre as duas opções. Confira abaixo.

Siga

Primeiro voto:

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  • Guilherme Derrite (PP): 22%
  • Simone Tebet (PSB): 19%
  • André do Prado (PL): 14%
  • Marina Silva (Rede): 14%
  • Salles (Novo): 11%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 8%
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Segundo voto:

  • Guilherme Derrite (PP): 15%
  • Simone Tebet (PSB): 15%
  • André do Prado (PL): 19%
  • Marina Silva (Rede): 12%
  • Salles (Novo): 10%
  • Soninha Francine (Cidadania): 4%
  • Guto Schiavetto (Missão): 3%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 3%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS/NR: 10%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02794/2026.

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TAGS:
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