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Política

Pesquisa mostra como Augusto Cury se sai entre jovens, mulheres e eleitores de alta renda

Candidato do Avante saltou de 2% para 11% na nova pesquisa BTG/Nexus

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 11h39
Homem de terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, com óculos, fala em um microfone, gesticulando com as mãos abertas. Ao fundo, pessoas assistem em um auditório, com uma faixa laranja visível à direita
Augusto Cury (Avante) (Anna Satie/VEJA)
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O avanço de Augusto Cury (Avante) para 11% das intenções de voto na pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31, é sustentado por um perfil de eleitorado particularmente forte entre os mais jovens. O candidato alcança 22% entre brasileiros de 16 a 24 anos, o dobro do percentual que registra no geral.

O desempenho coloca Cury próximo de Lula (PT) nesse segmento. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, o presidente aparece com 25%, apenas três pontos numericamente à frente do candidato do Avante.

A força entre os mais jovens diminui progressivamente conforme aumenta a idade dos entrevistados. Cury tem 16% entre pessoas de 25 a 40 anos, 8% na faixa de 41 a 59 anos e 4% entre quem tem 60 anos ou mais.

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A 12ª rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.005 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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Como Cury se sai entre as mulheres?

O candidato também apresenta desempenho melhor entre as mulheres do que entre os homens. Cury alcança 13% das intenções de voto no eleitorado feminino, quatro pontos acima dos 9% registrados entre os homens.

O percentual entre as mulheres também supera os 11% obtidos pelo candidato no cenário geral de primeiro turno. Na rodada anterior da BTG/Nexus, Cury tinha apenas 2% no levantamento nacional. Agora, ocupa isoladamente a terceira posição, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.

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O salto de nove pontos percentuais em uma semana transformou o candidato do Avante na principal novidade da rodada. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos presidenciáveis não são apresentados aos entrevistados, Cury também avançou, de 1% para 8%.

Qual é o desempenho entre os eleitores de maior renda?

Entre os entrevistados cuja renda familiar supera cinco salários mínimos, Augusto Cury registra 13% das intenções de voto, novamente acima de seu desempenho no conjunto da pesquisa.

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A escolaridade apresenta outro recorte em que o candidato obtém percentuais mais elevados. Cury chega a 17% entre os entrevistados com ensino superior e a 14% entre aqueles que concluíram o ensino médio. Entre os eleitores com ensino fundamental, aparece com 3%.

Os números desenham um eleitorado no qual a presença de Cury aumenta especialmente entre jovens e pessoas com maior escolaridade. Os dados, no entanto, não permitem atribuir causas ao desempenho do candidato nesses segmentos.

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O eleitor de Cury já decidiu o voto?

Apesar do crescimento registrado na última semana, o voto no candidato do Avante aparece menos consolidado que o dos dois primeiros colocados.

Entre os entrevistados que declaram voto em Cury, 59% afirmam que a decisão está tomada e não deve mudar, enquanto 39% admitem a possibilidade de escolher outro candidato. Entre os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro, 85% dizem que o voto já é definitivo.

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Ainda assim, a consolidação do voto em Cury também avançou. Na rodada anterior, apenas 30% de seus eleitores afirmavam estar decididos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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