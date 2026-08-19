Tarcísio pode ser eleito ainda no primeiro turno em SP, aponta nova pesquisa

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Pesquisa Paraná Pesquisas revela Tarcísio de Freitas próximo da vitória no 1º turno para o governo de SP, com 50% dos votos, contra 33,8% de Fernando Haddad. O levantamento indica alta rejeição de Haddad, além de testar um possível segundo turno. Para o Senado, Simone Tebet e Marina Silva lideram. Veja os detalhes do cenário eleitoral paulista.

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Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 18, pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que, se as eleições para o governo de São Paulo fossem agora, o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estaria muito perto de uma vitória ainda no primeiro turno contra o seu adversário, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.

De acordo com o levantamento, Tarcísio teria 50% das intenções de voto totais contra 33,8% do petista. Se ele tiver metade mais um dos votos válidos (descontados nulos e brancos), já se elege sem a necessidade de uma segunda rodada de votação.

Na sequência, aparecem Vera Lúcia (PSTU), com 1,5%; Carlos Machado (PCB), Vivian Mendes (UP), Izadora Dias (PCO) e Edjane de Souza (Agir), todos com menos de 1%.

A pesquisa ouviu 1. 680 eleitores distribuídos em oitenta municípios entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O índice de confiança é de 95%.

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Em comparação com o levantamento anterior, Tarcísio oscilou para cima, enquanto Haddad fez um movimento para baixo, ambos dentro da margem de erro. Em julho, eles apareciam com 48,5% e 35,1% das intenções de voto, respectivamente.

Um dos fatores que explicam a distância de Haddad para Tarcísio é a rejeição. De acordo com a pesquisa, o ex-prefeito de São Paulo é descartado por 44,3% dos eleitores, enquanto o atual governador tem uma taxa de 27,4%.

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A pesquisa também testou como seria um eventual segundo turno entre os dois adversários. Tarcísio aparece com 53 pontos, contra 36,9 de Haddad. A cena é parecida com o resultado das eleições de 2022. Na época, o republicano terminou vencendo o petista por 49,3% a 39,9%.

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Aliadas de Lula lideram corrida ao Senado

Esse mesmo levantamento do Paraná Pesquisas mostra como estão as intenções de voto para senador em São Paulo. As duas ex-ministras do governo Lula Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) lideram o ranking, com 31,1% e 30,1% das intenções de voto, respectivamente. Neste ano, duas cadeiras estão em disputa em cada unidade da federação.

As ex-ministras são seguidas pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio, Guilherme Derrite (PP), que tem 28,2% das intenções de voto, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo), com 19,7%; e presidente da Assembleia Legislativa do estado, André do Prado (PL), que tem 16,8%.