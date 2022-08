Nova pesquisa mostra vantagem de Bolsonaro em relação a Lula no RJ

Pesquisa realizada pela Atlas Intelligence e Arko Advice divulgada na tarde deste sábado, 27, mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, Bolsonaro, candidato à reeleição, tem 46% das intenções de voto no primeiro turno contra 37% de Lula.

A pesquisa ouviu 1,6 mil pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto e tem margem de erro de dois pontos para mais ou menos. Em terceiro lugar, aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 8% das intenções de voto, seguido por Simone Tebet, do MDB, com 3%.

O QG de campanha do presidente vê a região sudeste como ponto chave para a corrida à reeleição. O Rio de Janeiro é o berço eleitoral de Bolsonaro, que foi deputado federal pelo Rio de Janeiro.

A pesquisa também levantou as intenções de voto para governador. Claudio Castro, candidato à reeleição pelo PL, surge em primeiro lugar, com 29,8%, seguido de Marcelo Freixo, do PSB, com 26,8%. Para o senado, Romário (PL) lidera as intenções de voto, com 20,3%. Alessandro Molon, do PSB, têm 18,2% e Cabo Daciolo (PDT), está em terceiro, com 13.5%.