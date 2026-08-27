Pesquisa mostra vontades consolidadas de mulheres e homens sobre corrida presidencial

Uma análise da série histórica das pesquisas BTG/Nexus aponta que, desde a primeira rodada do levantamento, permanece estável a preferência feminina por reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto os homens tendem a votar em Flávio Bolsonaro, candidato do PL ao comando do Palácio do Planalto.

Na pesquisa divulgada no dia 30 de março de 2026, 48% das mulheres declararam que iriam votar no petista nas eleições de outubro, enquanto 31% disseram preferir o primogênito de Jair Bolsonaro.

Entre os homens, eram 44% os que demonstravam preferência por Flávio, frente aos 34% que pretendiam reeleger Lula.

Desde então, os percentuais variaram muito pouco, dentro da margem de erro, mostrando estabilidade de uma escolha antagônica entre os gêneros dos brasileiros.

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A última pesquisa, divulgada na segunda-feira, apontou que entre as mulheres Lula segue com os mesmos 48% de intenção de voto e Flávio, os mesmos 31%. Já entre os homens, a intenção de voto no atual senador caiu 1 ponto percentual, para 43%, enquanto Lula permaneceu com os mesmos 34% nesses cinco meses.

Em eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário se repete: Entre as mulheres, o percentual de intenção de voto no atual presidente variou de 54% para 52% em cinco meses, e a preferência por Flávio foi de 38% para 37%.

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Já entre os homens, os votos em Lula ficaram estáveis em 39% e a intenção pelo voto no atual senador foi de 54% para 53%.

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“Faltando praticamente 1 mês para o primeiro turno das eleições, o que a gente consegue observar é que parece haver uma estabilidade entre as preferências de votos femininos e masculinos”, apontou o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

“Esse cenário não mudou nos últimos cinco meses, e, caso não haja nenhum grande acontecimento, o recorte tende a ser o mesmo até a data das eleições”, completou.

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