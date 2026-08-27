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Política

Pesquisa mostra vontades consolidadas de mulheres e homens sobre corrida presidencial

Enquanto as mulheres indicam preferência por votar em Lula, maioria dos homens acena para possibilidade de apoiar Flávio Bolsonaro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 17h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h22
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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Uma análise da série histórica das pesquisas BTG/Nexus aponta que, desde a primeira rodada do levantamento, permanece estável a preferência feminina por reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto os homens tendem a votar em Flávio Bolsonaro, candidato do PL ao comando do Palácio do Planalto.

Na pesquisa divulgada no dia 30 de março de 2026, 48% das mulheres declararam que iriam votar no petista nas eleições de outubro, enquanto 31% disseram preferir o primogênito de Jair Bolsonaro.

Entre os homens, eram 44% os que demonstravam preferência por Flávio, frente aos 34% que pretendiam reeleger Lula.

Desde então, os percentuais variaram muito pouco, dentro da margem de erro, mostrando estabilidade de uma escolha antagônica entre os gêneros dos brasileiros.

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A última pesquisa, divulgada na segunda-feira, apontou que entre as mulheres Lula segue com os mesmos 48% de intenção de voto e Flávio, os mesmos 31%. Já entre os homens, a intenção de voto no atual senador caiu 1 ponto percentual, para 43%, enquanto Lula permaneceu com os mesmos 34% nesses cinco meses.

Em eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário se repete: Entre as mulheres, o percentual de intenção de voto no atual presidente variou de 54% para 52% em cinco meses, e a preferência por Flávio foi de 38% para 37%.

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Já entre os homens, os votos em Lula ficaram estáveis em 39% e a intenção pelo voto no atual senador foi de 54% para 53%.

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“Faltando praticamente 1 mês para o primeiro turno das eleições, o que a gente consegue observar é que parece haver uma estabilidade entre as preferências de votos femininos e masculinos”, apontou o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

“Esse cenário não mudou nos últimos cinco meses, e, caso não haja nenhum grande acontecimento, o recorte tende a ser o mesmo até a data das eleições”, completou.

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