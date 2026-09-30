🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Pesquisa mostra a divisão de católicos e evangélicos entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país

No segundo turno, Flávio Bolsonaro abre 32 pontos entre evangélicos

Por Redação 30 set 2026, 21h27
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Pesquisa mostra a divisão de católicos e evangélicos entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país Priorize VEJA no Google

A religião produz dois retratos distintos da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, segundo a nova pesquisa Quaest. Entre os católicos, os dois aparecem próximos no segundo turno: Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 37% de Lula. Entre os evangélicos, a distância é muito maior: 55% a 23% para o candidato do PL.

A diferença entre Flávio e Lula chega a 5 pontos percentuais entre os católicos. Nesse segmento, a margem de erro é de 3 pontos. Já entre os evangélicos, a vantagem de 32 pontos é muito superior à margem de erro, de 4 pontos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa entre os católicos?

No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 42% entre os eleitores católicos, enquanto Lula registra 37%. Outros 13% dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam, e 8% estão indecisos.

A fotografia atual mostra uma disputa próxima nesse grupo. A diferença de cinco pontos entre os dois candidatos precisa ser lida à luz da margem de erro de três pontos para os católicos.

Siga
Continua após a publicidade

O cenário também mudou pouco ao longo da série apresentada pela Quaest. Em abril, Flávio tinha 43% e Lula, 40%. Em julho, eram 40% e 39%, respectivamente. Em 8 de setembro, os dois apareciam empatados numericamente, com 38% cada. Na rodada de 23 de setembro, Flávio tinha 41% e Lula, 38%. Agora, os números são 42% e 37%.

Por que o cenário é diferente entre os evangélicos?

Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro aparece com 55% no segundo turno, contra 23% de Lula. A diferença de 32 pontos é muito superior à margem de erro de quatro pontos do segmento.

Continua após a publicidade

O padrão não é restrito à rodada mais recente. Em abril, Flávio tinha 59% contra 24% de Lula entre os evangélicos. Em julho, eram 57% a 22%. Em 8 de setembro, 57% a 18%. Na rodada de 23 de setembro, 53% a 24%. Agora, são 55% a 23%.

Ao longo da série, portanto, Flávio permanece numericamente à frente de Lula por uma margem ampla entre os evangélicos.

Continua após a publicidade

O contraste aparece também no primeiro turno?

Sim. No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio também aparece à frente de Lula nos dois grupos, mas com distâncias muito diferentes.

Entre católicos, o candidato do PL tem 36% e Lula, 33%. A diferença de três pontos coincide com a margem de erro de três pontos desse segmento, o que exige cautela ao caracterizar uma liderança.

Continua após a publicidade

Entre evangélicos, Flávio chega a 46%, enquanto Lula marca 19%. São 27 pontos de diferença, diante de uma margem de erro de quatro pontos.

O contraste entre os grupos, portanto, aparece tanto na disputa de primeiro turno quanto na simulação de segundo turno.

Continua após a publicidade

Como foi feita a pesquisa?

A pesquisa Quaest ouviu 1.800 eleitores de São Paulo entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro estimada para o conjunto da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Para os recortes por religião, a margem de erro é de três pontos entre católicos e quatro pontos entre evangélicos. A sondagem foi encomendada pela Globo e foi registrada sob os códigos SP-01590/2026 e BR-05155/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).