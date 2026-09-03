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Política

Pesquisa mostra a distância entre Lula e Flávio em reduto do bolsonarismo

Novo levantamento AtlasIntel mostra como está a disputa presidencial entre eleitores do estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h14 | Atualizado em 3 set 2026, 08h15
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro  (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão. No primeiro turno, Lula tem 41,1% das intenções de voto, contra 36,9% do senador, uma diferença de 4,2 pontos percentuais, acima da margem de erro de dois pontos. O Rio é o berço político do clã Bolsonaro, onde a família construiu sua trajetória eleitoral e mantém forte presença política.

Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 9,1%, e Renan Santos (Missão), com 7,4%. Considerando apenas os votos válidos, Lula soma 42,7%, enquanto Flávio chega a 38,2%.

Como fica a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

Apesar da vantagem de Lula no primeiro turno, a distância desaparece no confronto direto. Em uma simulação de segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 45,2%, contra 44,4% de Lula. A diferença de 0,8 ponto percentual caracteriza empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

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Considerando apenas os votos válidos, Flávio tem 50,4%, contra 49,6% de Lula. Segundo o levantamento, porém, o presidente não perde para nenhum dos demais candidatos testados em eventuais confrontos de segundo turno.

O que pesa contra Lula entre os eleitores fluminenses?

A avaliação do governo ajuda a dimensionar o ambiente eleitoral encontrado pela pesquisa no estado. Entre os entrevistados, 56% desaprovam a gestão Lula, enquanto 42% a aprovam. O saldo é negativo em 14 pontos percentuais.

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Na avaliação do desempenho pessoal do presidente, 52% dos fluminenses classificam seu governo como ruim ou péssimo. Outros 37% o consideram ótimo ou bom, enquanto 11% avaliam a gestão como regular.

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Qual é a principal preocupação dos eleitores do Rio?

A criminalidade aparece como o principal problema apontado pelos eleitores fluminenses. Quando puderam escolher até três temas, 88,8% citaram a criminalidade como uma das maiores preocupações do estado.

Corrupção aparece em segundo lugar, mencionada por 60,7% dos entrevistados. Na sequência vêm acesso à saúde, com 32%, qualidade da educação, com 23,8%, e pobreza e desigualdade social, com 16,7%. Inflação, violência contra a mulher e violência policial foram citadas por 7,5% cada.

O que mostram os números sobre o Rio?

O resultado desenha um cenário peculiar no estado que é a principal base política da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fica atrás de Lula no primeiro turno, mas os dois chegam praticamente empatados quando colocados frente a frente em uma segunda etapa da eleição.

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A pesquisa AtlasIntel/Estadão foi realizada entre 26 e 31 de agosto de 2026, com 1.784 entrevistas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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