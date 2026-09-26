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Política

Pesquisa mostra a disputa ao Senado no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

Paraná Pesquisas divulgou novo levantamento sobre a corrida pelas duas vagas no estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 10h17 | Atualizado em 26 set 2026, 10h19
Luizianne Lins, Cid Gomes, Capitão Wagner e Alcides Fernandes
Luizianne Lins, Cid Gomes, Capitão Wagner e Alcides Fernandes (Bruno Spada/Câmara dos Deputados | Ton Molina/Agência Senado | Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Redes sociais/Reprodução)
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Pesquisa mostra a disputa ao Senado no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa pelas duas vagas do Senado pelo Ceará, segundo a nova pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 26. No cenário estimulado, em que o entrevistado podia citar até dois candidatos, Cid tem 45,3% das intenções, enquanto Wagner registra 45,0%. Luizianne Lins aparece em terceiro, com 36,3%, e Alcides Fernandes marca 20,5%.

Como está a disputa entre Cid Gomes e Capitão Wagner?

A diferença entre Cid e Wagner é de apenas 0,3 ponto percentual. Como a pergunta permitia duas escolhas, os percentuais não correspondem a uma soma de 100% e não representam, isoladamente, a definição de quem ocuparia cada vaga. O resultado mostra os dois principais nomes muito próximos no cenário estimulado.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Cid também aparece numericamente à frente, com 12,9%, seguido por Capitão Wagner, com 12,0%, e Luizianne, com 9,8%. Alcides Fernandes registra 6,0%. O dado mais expressivo desse cenário é o percentual de eleitores que ainda não apontam um nome: 61,8%.

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O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na comparação com o levantamento anterior do próprio Paraná Pesquisas, Cid Gomes passou de 43,3% para 45,3%, enquanto Capitão Wagner oscilou de 44,4% para 45,0%. Luizianne avançou de 35,1% para 36,3%, e Alcides Fernandes, de 18,6% para 20,5%.

Os movimentos, portanto, mantiveram os dois primeiros candidatos praticamente no mesmo patamar. A distância entre Wagner e Cid, que era de 1,1 ponto na rodada anterior, passou a 0,3 ponto na pesquisa mais recente.

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Quem aparece como primeira opção dos eleitores?

Quando o levantamento separa a primeira e a segunda opção de voto, Capitão Wagner aparece numericamente à frente como primeira escolha, com 30,8%, contra 28,0% de Cid Gomes. Luizianne tem 17,2%, e Alcides Fernandes, 8,0%.

Na segunda opção, Luizianne aparece com 19,2%, seguida por Cid, com 17,2%, Capitão Wagner, com 14,2%, e Alcides, com 12,5%. Outros 31,9% dizem não ter uma segunda opção.

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O que a pesquisa mostra sobre o tamanho do eleitorado ainda indefinido?

A diferença entre os cenários espontâneo e estimulado é significativa. Sem a apresentação dos nomes, 61,8% dos entrevistados não sabem ou não opinam, enquanto 5,4% dizem votar em ninguém, branco ou nulo. Com os nomes apresentados, o percentual de indecisos cai para 5,0%, e 7,3% optam por ninguém, branco ou nulo.

O resultado indica que há uma parcela expressiva do eleitorado que ainda não manifesta espontaneamente uma preferência por candidato ao Senado, embora a apresentação dos nomes reduza bastante o contingente de indecisos.

Qual é a metodologia da pesquisa?

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores em 59 municípios do Ceará entre os dias 23 e 25 de setembro de 2026. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-03967/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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