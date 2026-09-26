Pesquisa mostra a disputa ao Senado no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

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Cid Gomes e Capitão Wagner estão tecnicamente empatados na corrida pelo Senado no Ceará, segundo nova pesquisa Paraná Pesquisas. Com apenas 0,3 ponto de diferença, os dois disputam as duas vagas, com Luizianne Lins e Alcides Fernandes também na briga. O levantamento detalha a primeira e segunda opções de voto e destaca a alta taxa de eleitores indecisos, um cenário que promete emoção até o fim.

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Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa pelas duas vagas do Senado pelo Ceará, segundo a nova pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 26. No cenário estimulado, em que o entrevistado podia citar até dois candidatos, Cid tem 45,3% das intenções, enquanto Wagner registra 45,0%. Luizianne Lins aparece em terceiro, com 36,3%, e Alcides Fernandes marca 20,5%.

Como está a disputa entre Cid Gomes e Capitão Wagner?

A diferença entre Cid e Wagner é de apenas 0,3 ponto percentual. Como a pergunta permitia duas escolhas, os percentuais não correspondem a uma soma de 100% e não representam, isoladamente, a definição de quem ocuparia cada vaga. O resultado mostra os dois principais nomes muito próximos no cenário estimulado.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Cid também aparece numericamente à frente, com 12,9%, seguido por Capitão Wagner, com 12,0%, e Luizianne, com 9,8%. Alcides Fernandes registra 6,0%. O dado mais expressivo desse cenário é o percentual de eleitores que ainda não apontam um nome: 61,8%.

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na comparação com o levantamento anterior do próprio Paraná Pesquisas, Cid Gomes passou de 43,3% para 45,3%, enquanto Capitão Wagner oscilou de 44,4% para 45,0%. Luizianne avançou de 35,1% para 36,3%, e Alcides Fernandes, de 18,6% para 20,5%.

Os movimentos, portanto, mantiveram os dois primeiros candidatos praticamente no mesmo patamar. A distância entre Wagner e Cid, que era de 1,1 ponto na rodada anterior, passou a 0,3 ponto na pesquisa mais recente.

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Quem aparece como primeira opção dos eleitores?

Quando o levantamento separa a primeira e a segunda opção de voto, Capitão Wagner aparece numericamente à frente como primeira escolha, com 30,8%, contra 28,0% de Cid Gomes. Luizianne tem 17,2%, e Alcides Fernandes, 8,0%.

Na segunda opção, Luizianne aparece com 19,2%, seguida por Cid, com 17,2%, Capitão Wagner, com 14,2%, e Alcides, com 12,5%. Outros 31,9% dizem não ter uma segunda opção.

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O que a pesquisa mostra sobre o tamanho do eleitorado ainda indefinido?

A diferença entre os cenários espontâneo e estimulado é significativa. Sem a apresentação dos nomes, 61,8% dos entrevistados não sabem ou não opinam, enquanto 5,4% dizem votar em ninguém, branco ou nulo. Com os nomes apresentados, o percentual de indecisos cai para 5,0%, e 7,3% optam por ninguém, branco ou nulo.

O resultado indica que há uma parcela expressiva do eleitorado que ainda não manifesta espontaneamente uma preferência por candidato ao Senado, embora a apresentação dos nomes reduza bastante o contingente de indecisos.

Qual é a metodologia da pesquisa?

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores em 59 municípios do Ceará entre os dias 23 e 25 de setembro de 2026. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-03967/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.