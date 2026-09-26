Pesquisa mostra a disputa ao Senado no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste
Paraná Pesquisas divulgou novo levantamento sobre a corrida pelas duas vagas no estado
Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa pelas duas vagas do Senado pelo Ceará, segundo a nova pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 26. No cenário estimulado, em que o entrevistado podia citar até dois candidatos, Cid tem 45,3% das intenções, enquanto Wagner registra 45,0%. Luizianne Lins aparece em terceiro, com 36,3%, e Alcides Fernandes marca 20,5%.
Como está a disputa entre Cid Gomes e Capitão Wagner?
A diferença entre Cid e Wagner é de apenas 0,3 ponto percentual. Como a pergunta permitia duas escolhas, os percentuais não correspondem a uma soma de 100% e não representam, isoladamente, a definição de quem ocuparia cada vaga. O resultado mostra os dois principais nomes muito próximos no cenário estimulado.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Cid também aparece numericamente à frente, com 12,9%, seguido por Capitão Wagner, com 12,0%, e Luizianne, com 9,8%. Alcides Fernandes registra 6,0%. O dado mais expressivo desse cenário é o percentual de eleitores que ainda não apontam um nome: 61,8%.
O que mudou em relação à pesquisa anterior?
Na comparação com o levantamento anterior do próprio Paraná Pesquisas, Cid Gomes passou de 43,3% para 45,3%, enquanto Capitão Wagner oscilou de 44,4% para 45,0%. Luizianne avançou de 35,1% para 36,3%, e Alcides Fernandes, de 18,6% para 20,5%.
Os movimentos, portanto, mantiveram os dois primeiros candidatos praticamente no mesmo patamar. A distância entre Wagner e Cid, que era de 1,1 ponto na rodada anterior, passou a 0,3 ponto na pesquisa mais recente.
Quem aparece como primeira opção dos eleitores?
Quando o levantamento separa a primeira e a segunda opção de voto, Capitão Wagner aparece numericamente à frente como primeira escolha, com 30,8%, contra 28,0% de Cid Gomes. Luizianne tem 17,2%, e Alcides Fernandes, 8,0%.
Na segunda opção, Luizianne aparece com 19,2%, seguida por Cid, com 17,2%, Capitão Wagner, com 14,2%, e Alcides, com 12,5%. Outros 31,9% dizem não ter uma segunda opção.
O que a pesquisa mostra sobre o tamanho do eleitorado ainda indefinido?
A diferença entre os cenários espontâneo e estimulado é significativa. Sem a apresentação dos nomes, 61,8% dos entrevistados não sabem ou não opinam, enquanto 5,4% dizem votar em ninguém, branco ou nulo. Com os nomes apresentados, o percentual de indecisos cai para 5,0%, e 7,3% optam por ninguém, branco ou nulo.
O resultado indica que há uma parcela expressiva do eleitorado que ainda não manifesta espontaneamente uma preferência por candidato ao Senado, embora a apresentação dos nomes reduza bastante o contingente de indecisos.
Qual é a metodologia da pesquisa?
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores em 59 municípios do Ceará entre os dias 23 e 25 de setembro de 2026. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-03967/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.