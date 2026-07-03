Pesquisa mostra a acirrada disputa por duas cadeiras ao Senado em Alagoas
Levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pelo instituto Paraná Pesquisas
A disputa pelas duas cadeiras no Senado pelo estado de Alagoas está bastante equilibrada entre três pré-candidatos que já são protagonistas no Congresso, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo instituto Paraná Pesquisas.
De acordo com o levantamento, o deputado Alfredo Gaspar (PL), o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP) e o senador Renan Calheiros (MDB) estão empatados tecnicamente nas primeiras posições. Gaspar tem 40,4% das intenções de voto contra 39,8% de Lira e 36,4% de Renan. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
Gaspar ganhou destaque neste ano ao assumir o cargo de relator da CPMI do INSS, mas o seu relatório final não chegou a ser aprovado pela CMPI devido ao racha entre governo e oposição. Lira já presidiu a Câmara, enquanto Renan já foi presidente do Senado e tenta renovar a cadeira de senador que ocupa desde 1995.
Paraná Pesquisas – Senado – Alagoas
Sobre a pesquisa
O levantamento foi feito entre os dias 28 de junho e 1º de julho e ouviu 1.400 eleitores em 52 municípios de Alagoas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AL04491/2026.