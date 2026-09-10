🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Política

Pesquisa: Marcel Van Hattem assume dianteira pelo Senado e embaralha disputa no RS

Após tirar liderança de Manuela D'Ávila (PSOL), candidato contribui para haver empates técnicos entre cinco nomes, segundo Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h35 | Atualizado em 10 set 2026, 08h36
marcel
Deputado federalMarcel van Hatten (Novo-RS) é candidato ao Senado em 2026 pelo Rio Grande do Sul (Luis Macedo/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Pesquisa: Marcel Van Hattem assume dianteira pelo Senado e embaralha disputa no RS Priorizar nos meus resultados Google

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) assumiu a dianteira da disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul, embaralhando e dificultando a previsibilidade da corrida, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Diferentemente das últimas pesquisas, Marcel lidera as intenções de voto, com 22%, tendo tirado essa posição da ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL), que, até então, era a primeira colocada em praticamente todos os mais importantes levantamentos. Agora, ela aparece com 18%, em segundo lugar, mas empatada tecnicamente com Van Hattem. O mesmo percentual, 18%, é conquistado pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL) — que está na mesma chapa de Van Hattem.

Logo em seguida aparece o deputado Paulo Pimenta (PT), com 16% das intenções de votos, que está na mesma chapa de Manuela e empatado tecnicamente com ela e Sanderson. Por fim, o ex-governador do estado Germano Rigotto (MDB) também se destaca na briga, tendo 14%, empatado tecnicamente com Pimenta.

Siga
Continua após a publicidade
  • Marcel Van Hattem (Novo): 22%
  • Manuela D’Avila (PSOL): 18%
  • Ubiratan Sanderson (PL): 18%
  • Paulo Pimenta (PT): 16%
  • Germano Rigotto (MDB): 14%
  • Frederico Antunes (PSD): 5%
  • Luciano do MLB (UP): 1%
  • Milton Cardoso (PSDB): 1%
  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
  • Regis Ethur (PSTU): 0%
  • Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
  • Ric Jones (PCO): 0%
  • Tania Peres (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 2%
Continua após a publicidade

Os percentuais acima são uma média entre as respostas dos entrevistados sobre opções de primeiro e segundo voto ao Senado, visto que, neste ano, os eleitores deverão votar em dois candidatos. Confira abaixo como se dividem, segundo a pesquisa, essas opções de votos.

Primeiro voto

  • Marcel Van Hattem (Novo): 25%
  • Manuela D’Avila (PSOL): 22%
  • Sanderson (PL): 16%
  • Pimenta (PT): 16%
  • Rigotto (MDB): 12%
  • Frederico Antunes (PSD): 3%
  • Luciano do MLB (UP): 1%
  • Milton Cardoso (PSDB): 1%
  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
  • Regis Ethur (PSTU): 0%
  • Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
  • Ric Jones (PCO): 0%
  • Tania Peres (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 2%
Continua após a publicidade

Segundo voto

  • Sanderson (PL): 19%
  • Marcel Van Hattem (Novo): 18%
  • Manuela D’Avila (PSOL): 15%
  • Pimenta (PT): 15%
  • Rigotto (MDB): 15%
  • Frederico Antunes (PSD): 6%
  • Luciano do MLB (UP): 1%
  • Milton Cardoso (PSDB): 1%
  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%
  • Regis Ethur (PSTU): 1%
  • Renato Jaguarão (Cidadania): 1%
  • Ric Jones (PCO): 0%
  • Tania Peres (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 3%
Continua após a publicidade

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05497/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Manuela D'Ávila
Maquiavel
Marcel Van Hattem
Paulo Pimenta
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Rio Grande do Sul
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).