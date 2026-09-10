Pesquisa: Marcel Van Hattem assume dianteira pelo Senado e embaralha disputa no RS
Após tirar liderança de Manuela D'Ávila (PSOL), candidato contribui para haver empates técnicos entre cinco nomes, segundo Real Time Big Data
O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) assumiu a dianteira da disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul, embaralhando e dificultando a previsibilidade da corrida, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Diferentemente das últimas pesquisas, Marcel lidera as intenções de voto, com 22%, tendo tirado essa posição da ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL), que, até então, era a primeira colocada em praticamente todos os mais importantes levantamentos. Agora, ela aparece com 18%, em segundo lugar, mas empatada tecnicamente com Van Hattem. O mesmo percentual, 18%, é conquistado pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL) — que está na mesma chapa de Van Hattem.
Logo em seguida aparece o deputado Paulo Pimenta (PT), com 16% das intenções de votos, que está na mesma chapa de Manuela e empatado tecnicamente com ela e Sanderson. Por fim, o ex-governador do estado Germano Rigotto (MDB) também se destaca na briga, tendo 14%, empatado tecnicamente com Pimenta.
- Marcel Van Hattem (Novo): 22%
- Manuela D’Avila (PSOL): 18%
- Ubiratan Sanderson (PL): 18%
- Paulo Pimenta (PT): 16%
- Germano Rigotto (MDB): 14%
- Frederico Antunes (PSD): 5%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
Os percentuais acima são uma média entre as respostas dos entrevistados sobre opções de primeiro e segundo voto ao Senado, visto que, neste ano, os eleitores deverão votar em dois candidatos. Confira abaixo como se dividem, segundo a pesquisa, essas opções de votos.
Primeiro voto
- Marcel Van Hattem (Novo): 25%
- Manuela D’Avila (PSOL): 22%
- Sanderson (PL): 16%
- Pimenta (PT): 16%
- Rigotto (MDB): 12%
- Frederico Antunes (PSD): 3%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 2%
Segundo voto
- Sanderson (PL): 19%
- Marcel Van Hattem (Novo): 18%
- Manuela D’Avila (PSOL): 15%
- Pimenta (PT): 15%
- Rigotto (MDB): 15%
- Frederico Antunes (PSD): 6%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 1%
- Regis Ethur (PSTU): 1%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 1%
- Ric Jones (PCO): 0%
- Tania Peres (UP): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 3%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05497/2026.