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Política

Pesquisa: Lula lidera 1º e 2º turno no colégio eleitoral em que todos os presidentes eleitos venceram

Real Time Big Data mostra vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro, mas ambos empatam tecnicamente na segunda etapa eleitoral

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 27 ago 2026, 10h14
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
Lula e Flávio Bolsonaro (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Pesquisa: Lula lidera 1º e 2º turno no colégio eleitoral em que todos os presidentes eleitos venceram Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto de primeiro e segundo turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto, cinco pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 34%. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Zema (Novo): 9%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Pablo Marçal (PRTB): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

Siga

Apesar de o Real Time Big Data citar o coach Pablo Marçal no questionário, ele não é candidato à Presidência em 2026 e está inelegível até 2032.

Segundo turno

Apesar da vantagem numérica, Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no segundo turno, já que estão dentro da margem de erro.

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  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 4%

Rejeições

As rejeições de Flávio e Lula também empatam tecnicamente, com 51% e 50%, sendo as maiores entre todos os candidatos.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 50%
  • Pablo Marçal (PRTB): 43%
  • Zema (Novo): 33%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 32%
  • Renan Santos (Missão): 32%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 23%
  • Samara (UP): 23%
  • Edmilson Costa (PCB): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 22%
  • Clariana Barão (DC): 21%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos mineiros

Apesar da vantagem numérica, o governo do presidente Lula é majoritariamente desaprovado pelos mineiros, por 52%.

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Aprovação

  • Aprova: 47%
  • Desaprova: 52%
  • NS / NR: 1%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 31%
  • Regular: 25%
  • Ruim/Péssimo: 43%
  • NS / NR: 1%
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