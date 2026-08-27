Pesquisa: Lula lidera 1º e 2º turno no colégio eleitoral em que todos os presidentes eleitos venceram

Ler Resumo





Pesquisa Real Time Big Data revela que Lula lidera as intenções de voto para 2026 em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e historicamente decisivo. O levantamento detalha os cenários de primeiro e segundo turno, além da rejeição dos candidatos e a avaliação do governo atual. Confira os números.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto de primeiro e segundo turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto, cinco pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 34%. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

Segundo turno Apesar da vantagem numérica, Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no segundo turno, já que estão dentro da margem de erro. Continua após a publicidade Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 4% Rejeições As rejeições de Flávio e Lula também empatam tecnicamente, com 51% e 50%, sendo as maiores entre todos os candidatos. Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 50%

Pablo Marçal (PRTB): 43%

Zema (Novo): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 32%

Renan Santos (Missão): 32%

Rui Costa Pimenta (PCO): 27%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%

Escritor Augusto Cury (Avante): 23%

Samara (UP): 23%

Edmilson Costa (PCB): 22%

Hertz Dias (PSTU): 22%

Clariana Barão (DC): 21%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 1% O governo Lula na visão dos mineiros Apesar da vantagem numérica, o governo do presidente Lula é majoritariamente desaprovado pelos mineiros, por 52%. Continua após a publicidade Aprovação Aprova: 47%

Desaprova: 52%

NS / NR: 1% Avaliação Continua após a publicidade Ótimo/Bom: 31%

Regular: 25%

Ruim/Péssimo: 43%

NS / NR: 1%