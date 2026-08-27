Pesquisa: Lula lidera 1º e 2º turno no colégio eleitoral em que todos os presidentes eleitos venceram
Real Time Big Data mostra vantagem do petista sobre Flávio Bolsonaro, mas ambos empatam tecnicamente na segunda etapa eleitoral
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto de primeiro e segundo turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil e considerado o mais decisivo (onde todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 39% das intenções de voto, cinco pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 34%. Nenhum outro candidato chega a atingir dois dígitos.
Primeiro turno
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Zema (Novo): 9%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Pablo Marçal (PRTB): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Apesar de o Real Time Big Data citar o coach Pablo Marçal no questionário, ele não é candidato à Presidência em 2026 e está inelegível até 2032.
Segundo turno
Apesar da vantagem numérica, Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no segundo turno, já que estão dentro da margem de erro.
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nulo/Branco: 6%
- NS / NR: 4%
Rejeições
As rejeições de Flávio e Lula também empatam tecnicamente, com 51% e 50%, sendo as maiores entre todos os candidatos.
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 50%
- Pablo Marçal (PRTB): 43%
- Zema (Novo): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Renan Santos (Missão): 32%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 23%
- Samara (UP): 23%
- Edmilson Costa (PCB): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 22%
- Clariana Barão (DC): 21%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na visão dos mineiros
Apesar da vantagem numérica, o governo do presidente Lula é majoritariamente desaprovado pelos mineiros, por 52%.
Aprovação
- Aprova: 47%
- Desaprova: 52%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 31%
- Regular: 25%
- Ruim/Péssimo: 43%
- NS / NR: 1%