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Política

Pesquisa inédita aponta que 7 em cada 10 brasileiros estão fora dos extremos políticos 

Levantamento da FESPSP revela que o eleitorado está majoritariamente movido por indiferença, apatia e pela rejeição dupla aos polos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h12
Lula x Bolsoanro
Lula e Jair Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR - Dado Galdieri/Bloomberg/Reprodução)
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A polarização política no Brasil é menor do que aparenta ser, essa é a conclusão de um estudo comparativo elaborado pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo). Nos últimos anos, a divisão ideológica cresceu entre os cidadãos brasileiros, saindo de 19% em 2006 para os 31% atuais, porém, chega a 69% aqueles que dizem não possuir um vínculo de “amor e ódio” consolidado pelos polos políticos.

A pesquisa faz uso de um modelo bidimensional para analisar os afetos e revela que desse contingente de quase 7 em cada 10 brasileiros, o que prevalece frente ao ódio ou o entusiasmo por uma liderança, é o sentimento de indiferença, que cresceu 7 pontos percentuais. No mesmo período, a rejeição a ambos os polos saltou 3 pontos. Já a adesão positiva a um campo sem hostilizar o oposto, registrou queda de 16 pontos. Os dados revelam que o eleitor tende a rejeitar um adversário antes de qualquer adesão plena.

O estudo inédito da FESPSP cruzou dados de duas pesquisas presenciais: uma que foi realizada em 2006, com 2.400 entrevistados, e outra atual, com 1.500 pessoas. Ambas as amostras foram coletadas face a face e têm representatividade nacional. 

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O coordenador do estudo, o cientista político Jairo Pimentel avalia que o crescimento da apatia e a desconexão com as opções disponíveis geram sinais de alerta para a sociedade, “é um eleitorado cada vez mais orientado pela rejeição ao adversário e, em muitos casos, por uma relação fria ou desencantada com a política. Essa transformação da negatividade em um dos principais balizadores do voto gera desalento e pode enfraquecer a representatividade democrática”, justifica.

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Para os próximos meses, já estão previstas novas rodadas da pesquisa, inclusive com coletas em formato on-line. O objetivo do Laboratório de Opinião Pública e Mídias Digitais da FESPSP é ampliar a discussão e verificar hipóteses adicionais sobre o comportamento dos eleitores brasileiros, as emoções políticas e o voto de rejeição.

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