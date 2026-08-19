Pesquisa indica ‘efeito colateral’ da disputa Tarcísio x Haddad que pode prejudicar Lula

Ler Resumo





A possível vitória de Tarcísio no primeiro turno em São Paulo é um desafio para a campanha de Lula, avalia editor de VEJA. Manter a eleição paulista no segundo turno tornou-se prioridade para Fernando Haddad, que tem a missão de sustentar a candidatura presidencial de Lula. Uma vitória antecipada de Tarcísio prejudicaria a estratégia de Lula no maior colégio eleitoral do país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A possibilidade de Tarcísio de Freitas vencer a eleição para o governo de São Paulo já no primeiro turno representa um problema para a campanha do presidente Lula. A avaliação é do editor de VEJA José Benedito da Silva, que, no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, afirmou que manter a eleição paulista em andamento no segundo turno tornou-se uma prioridade para Fernando Haddad e para o projeto eleitoral do presidente (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao comentar os números da Paraná Pesquisas apresentados no programa, José Benedito avaliou que a configuração da disputa transformou, na prática, o primeiro turno em um confronto direto entre Tarcísio e Haddad. Os demais concorrentes ainda não demonstram força suficiente para alterar significativamente esse cenário. “O segundo turno em São Paulo já está acontecendo”, afirmou.

O editor chamou atenção para a pequena diferença entre os percentuais registrados pelos dois principais candidatos nas simulações de primeiro e segundo turnos. Conforme os números citados por José Benedito, Tarcísio aparece na casa dos 50% no primeiro turno e chega a 53% no segundo. Para o jornalista, a pouca variação reforça a percepção de que os dois já concentram a disputa.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Qual é o principal desafio de Haddad?

Na análise de José Benedito, Haddad enfrenta obstáculos que vão da posição de Tarcísio no comando do governo estadual à rejeição historicamente enfrentada pelo PT em São Paulo. O editor também recordou a disputa entre ambos em 2022 e afirmou que, apesar da derrota para Tarcísio, Haddad teve desempenho suficiente para contribuir com a votação de Lula no estado.

Essa função, segundo José Benedito, volta a ser importante na eleição atual. Mais do que buscar um resultado competitivo na corrida estadual, Haddad teria a missão de ajudar a sustentar a candidatura presidencial de Lula no maior colégio eleitoral do país.

“Essa hoje é a grande missão de Haddad em São Paulo: também ter um bom desempenho eleitoral de forma a ajudar a reeleição nacional de Lula”, afirmou.

Continua após a publicidade

Por que evitar uma vitória de Tarcísio no primeiro turno é tão importante?

É nesse ponto que José Benedito identifica o maior risco para a estratégia eleitoral do presidente. Caso Tarcísio encerre a disputa estadual já no primeiro turno, São Paulo ficaria sem uma campanha para governador durante a etapa decisiva da corrida presidencial.

“Se não tiver um segundo turno em São Paulo, isso vai ser muito ruim para a campanha do Lula”, afirmou o editor. Segundo ele, a situação ganha ainda mais importância pelo peso do eleitorado paulista e pela expectativa de uma disputa presidencial apertada contra Flávio.

O que pode dificultar a missão de Haddad?

Para o editor, portanto, garantir a continuidade da disputa estadual tornou-se uma necessidade estratégica. “Haver segundo turno em São Paulo nesse momento é a prioridade para Lula”, afirmou. O cenário apresentado pela pesquisa, porém, indica que cumprir esse objetivo não será simples.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.