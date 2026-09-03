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Política

Pesquisa indica cartada de Tarcísio para tentar liquidar a eleição de São Paulo no primeiro turno

Cientista político atribui vantagem do governador à concentração de partidos em torno de sua candidatura

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 14h28
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Pesquisa indica cartada de Tarcísio para tentar liquidar a eleição de São Paulo no primeiro turno Priorizar nos meus resultados Google

A possibilidade de Tarcísio de Freitas liquidar a disputa pelo governo de São Paulo no primeiro turno passa por uma estratégia que reduziu o espaço disponível para outras candidaturas: reunir o maior número possível de partidos em torno de sua campanha. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares avaliou que a ausência de adversários competitivos transformou a primeira etapa da eleição em uma espécie de segundo turno antecipado entre o governador e Fernando Haddad (este texto é um resumo do vídeo acima).

Na pesquisa AtlasIntel apresentada no programa, Tarcísio aparece com 51,1% das intenções de voto, contra 39,9% de Haddad. Os demais candidatos estão muito atrás dos dois líderes. Brancos e nulos somam 1,9%, enquanto 3,6% não souberam responder. O instituto ouviu 1.810 eleitores paulistas entre 26 e 31 de agosto. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Em eventual segundo turno, o levantamento também aponta vantagem do governador: Tarcísio registra 53,2%, diante de 42,6% de Haddad. Para Tavares, porém, a disputa pode nem chegar a essa etapa. “Eu acho praticamente impossível o Tarcísio não ser eleito no primeiro turno”, afirmou.

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Por que faltam adversários para dividir os votos?

Tavares comparou São Paulo ao cenário eleitoral do Rio de Janeiro, onde a existência de um número maior de candidaturas vem fragmentando o eleitorado. Em São Paulo, segundo ele, ocorreu justamente o contrário.

“Basicamente, a gente não teve candidaturas competitivas”, afirmou. Na avaliação do cientista político, a entrada de outros nomes poderia retirar parcelas de votos dos dois líderes e dificultar que Tarcísio ultrapassasse a barreira necessária para vencer já na primeira etapa.

Tavares citou discussões anteriores sobre possíveis candidaturas de Márcio França, do PSDB e do Missão como exemplos de nomes ou campos que poderiam ampliar a fragmentação. Sem concorrentes capazes de ocupar esse espaço, a disputa ficou concentrada entre Tarcísio e Haddad.

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Como Tarcísio construiu um “segundo turno no primeiro”?

Para Tavares, a concentração não aconteceu por acaso. Ele destacou como elemento central o trabalho político realizado para agregar legendas à candidatura do governador. “Foi uma estratégia inteligente”, afirmou.

O efeito dessa articulação foi restringir a quantidade de candidaturas capazes de disputar parcelas significativas do eleitorado. “Colocou um segundo turno já no primeiro turno”, resumiu Tavares. Na avaliação dele, a configuração torna provável que a disputa seja resolvida já em 4 de outubro.

A resistência ao PT também favorece Tarcísio?

Laísa questionou ainda o peso da rejeição ao PT em São Paulo. Tavares respondeu que esse fator também favorece o governador e apontou diferenças entre a capital, a Grande São Paulo e o interior na relação com a esquerda.

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Segundo o cientista político, a capital e algumas cidades da região metropolitana já deram espaço eleitoral ao campo da esquerda, enquanto o interior apresenta perfil mais conservador e exerce peso decisivo na escolha do governador.

Por que a campanha busca avançar onde a esquerda é mais forte?

Apesar do cenário favorável, Tavares destacou que a estratégia de Tarcísio não se limita às áreas onde a direita já possui maior força. Segundo ele, a campanha também aproximou Ricardo Nunes e intensificou a presença nas periferias da capital e na Grande São Paulo, regiões em que a esquerda possui eleitorado relevante.

A combinação dessas frentes — concentração partidária, ausência de uma candidatura competitiva de centro-direita e busca por votos em territórios mais favoráveis à esquerda — ajuda a explicar a vantagem registrada na pesquisa.

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Para Tavares, o resultado é uma eleição paulista que já adquiriu características de confronto final. Em vez de precisar esperar por uma segunda rodada contra Haddad, Tarcísio pode ter conseguido antecipar essa disputa para o primeiro turno — e, na avaliação do cientista político, construir as condições para encerrá-la ali mesmo.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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