Pesquisa indica a dificuldade duradoura na campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro

Na avaliação do editor de política de VEJA, José Benedito da Silva, a campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta uma dificuldade que pode ser decisiva em uma eleição apertada: a resistência entre o eleitorado feminino. Ao comentar a nova pesquisa BTG Pactual/Nexus no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o jornalista classificou o cenário como uma “dificuldade duradoura” para o candidato. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Para ele, a questão ganha peso porque a disputa contra Lula está cada vez mais equilibrada e qualquer diferença significativa em um segmento numeroso do eleitorado pode ter impacto no resultado final.

Por que o eleitorado feminino continua sendo um problema para Flávio?

Para José Benedito, a distância entre os candidatos entre as mulheres representa uma das principais dificuldades da campanha de Flávio. Segundo a pesquisa, Lula tem 48% das intenções de voto nesse segmento, contra 31% de Flávio, uma diferença de 17 pontos percentuais. Entre os homens, ocorre o inverso: Flávio marca 43%, contra 34% de Lula.

A participação de Michelle Bolsonaro também foi discutida durante o programa. Segundo o editor de política de VEJA, apesar de o episódio envolvendo os dois ter sido declarado superado e de ambos terem gravado peças para a campanha, ainda não houve “uma participação efetiva de Michelle” em atos de rua ao lado de Flávio.

O que torna essa desvantagem tão difícil de reverter?

Na avaliação do jornalista, a dificuldade não se resume à ausência de Michelle nos eventos. Há também um passivo associado à imagem de Jair Bolsonaro em relação às mulheres e a episódios protagonizados pelo ex-presidente ao longo de sua trajetória política.

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José Benedito citou declarações e episódios envolvendo Jair Bolsonaro e afirmou que parte do bolsonarismo ainda carrega uma visão que classificou como “anacrônica” e “arcaica” sobre o papel das mulheres na política. Na avaliação dele, essa herança é um obstáculo difícil de superar para Flávio, especialmente em uma eleição decidida por margens estreitas.

Outro ponto mencionado na entrevista foi a composição da chapa. Segundo José Benedito, Flávio tentou encontrar uma candidata a vice, mas não conseguiu atrair nomes de outros partidos que considerava potenciais opções. A solução acabou sendo interna, com a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar, o que, na avaliação do editor, tornou a chapa “um pouco mais pesada” diante do eleitorado feminino.

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O que aconteceu com a vantagem de Lula após os episódios envolvendo Flávio?

José Benedito também lembrou que Flávio sofreu um revés quando vieram à tona os áudios de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo ele, o episódio provocou um momento de forte impacto na campanha: em determinado ponto, a diferença para Lula chegou a quase dez pontos.

Com o passar do tempo, porém, o caso perdeu espaço. O editor de política de VEJA observou que as investigações não tiveram grandes avanços desde a abertura do inquérito e que a ausência de novidades no noticiário contribuiu para deixar o episódio “meio em banho-maria”. Na avaliação apresentada no VEJA em Foco, esse cenário acabou ajudando a recuperação de Flávio.

O caso Lulinha mudou o cenário da disputa?

Enquanto o episódio envolvendo Flávio perdeu temperatura, José Benedito apontou que as suspeitas envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tiveram novos desdobramentos. Ele citou reportagem de capa de VEJA baseada em revelações de um relatório da Polícia Federal e afirmou que o material trouxe diálogos relacionados à atuação de Lulinha e de pessoas próximas em articulações para obtenção de contratos junto ao governo.

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Na avaliação do editor, a investigação envolvendo Lulinha passou a produzir novos fatos enquanto o caso que atingiu Flávio deixou de apresentar novidades. Esse movimento, segundo ele, ajuda a explicar parte da recuperação do candidato na corrida presidencial.

O que a nova pesquisa revela sobre a campanha de Flávio?

Apesar de estar atrás de Lula no primeiro turno e numericamente um ponto abaixo no segundo, Flávio mantém vantagens importantes em segmentos específicos do eleitorado. O desafio apontado por José Benedito é transformar essas posições favoráveis em uma base suficientemente ampla para compensar as desvantagens em grupos como mulheres e eleitores do Nordeste.

Com uma disputa que, segundo a pesquisa, se encaminha para uma diferença mínima entre os dois principais candidatos, o editor de política de VEJA destacou que Flávio precisa reduzir os obstáculos que permanecem em sua campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.