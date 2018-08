Três candidatos ao governo do Rio de Janeiro estão tecnicamente empatados em primeiro lugar, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 20. O senador Romário Faria, do Podemos, aparece com 14%, seguido do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) e do ex-governador Anthony Garotinho (PRP), ambos com 12%.

A primeira pesquisa Ibope feita após o início oficial das campanhas, na semana passada, tem margem de erro de três pontos percentuais. Ela foi encomendada pela TV e pela editora Globo.

O candidato do PSOL, Tarcísio Motta, tem 5%, e o do PSD, Indio da Costa, 3%. Pedro Fernandes (PDT) e Márcia Tiburi (PT) possuem 2%, cada um. Os candidatos André Monteiro (PRTB), Dayse Oliveira (PSTU), Marcelo Trindade (Novo) e Wilson Ex Juiz Federal (PSC) anotaram 1% cada um. Luiz Eugênio (PCO) não pontuou.

Brancos e nulos somam 35%. Outros 11% não responderam ou disseram que não sabem.

Pesquisa Ibope, de 20 de agosto

Romário Faria (Podemos): 14%

Eduardo Paes (DEM): 12%

Anthony Garotinho (PRP): 12%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Indio da Costa (PSD): 3%

Pedro Fernandes (PDT): 2%

Márcia Tiburi (PT): 2%

André Monteiro (PRTB): 1%

Dayse Oliveira (PSTU): 1%

Marcelo Trindade (Novo): 1%

Wilson Ex Juiz Federal (PSC): 1%

Luiz Eugênio (PCO): 0%

Brancos/nulos: 35%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Registro RJ-03249/2018, BR‐00596/2018. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo/Editora Globo. Foram ouvidos 1.204 eleitores, em 39 municípios, entre 17 e 20 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.