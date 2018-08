O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e os ex-ministros Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) seriam os principais herdeiros dos votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso ele tenha a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral e seja substituído por Haddad, que hoje está registrado como candidato a vice-presidente em sua chapa. É o que mostra nova pesquisa do instituto MDA, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) na manhã desta segunda-feira, 20.

O levantamento trouxe Lula na dianteira, com 37,3% das intenções de voto, mas, como o ex-presidente está virtualmente inelegível pela Lei da Ficha Limpa, por ter sido condenado em segunda instância em processo da Operação Lava Jato, seus eleitores foram questionados em quem votariam no cenário alternativo no qual ele daria lugar ao ex-prefeito como candidato do PT. Do total, 17,3% disseram votar em Haddad, 11,9% em Marina e 9,6% em Ciro.

Depois, 6,2% dos lulistas disseram votar em Jair Bolsonaro (PSL) e 3,7% em Geraldo Alckmin (PSDB). O maior índice é, no entanto, o daqueles que não escolheriam nenhum candidato – um total de 47,9%, entre indecisos, eleitores que votariam em branco ou anulariam. Os demais candidatos não obtiveram 1% entre os eleitores de Lula.

A pesquisa foi realizada pelo instituto MDA a pedido da CNT. Foram ouvidas 2.002 pessoas entre os dias 15 e 19 de agosto em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BR-09086/2018.