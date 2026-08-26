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Política

Pesquisa: Flávio cresce quase dez pontos e lidera no segundo turno em estado do Norte

Levantamento do Real Time Big Data mostra que senador tem mesma rejeição que petista, mas consegue se sair melhor porque governo federal é mal avaliado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 09h03 | Atualizado em 26 ago 2026, 09h57
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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Pesquisa: Flávio cresce quase dez pontos e lidera no segundo turno em estado do Norte Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam numericamente na disputa presidencial no estado do Tocantins, no Norte do país, mas o parlamentar supera o petista no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 26. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 25 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Pablo Marçal (PRTB): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS/NR: 6%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) foram somados em “Outros”, totalizando 1%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS/NR: 7%

Rejeição

Curiosamente, ambos os candidatos têm a mesma rejeição, de 47%, apontando para a possibilidade de recuperação do petista no segundo turno.

Siga
  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 47%
  • Pablo Marçal (PRTB): 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Renan Santos (Missão): 34%
  • Zema (Novo): 33%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 29%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
  • Edmilson Costa (PCB): 26%
  • Hertz Dias (PSTU): 25%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
  • Clariana Barão (DC): 23%
  • Samara (UP): 22%
  • Poderia votar em todos: 1%
  • NS/NR: 3%
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O governo Lula na visão do tocantinense

Apesar disso, a situação de Lula não é fácil, visto que sua gestão é mais desaprovada pelo povo do estado do que aprovada.

Aprovação

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  • Aprova: 46%
  • Desaprova: 51%
  • NS/NR: 3%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 30%
  • Regular: 30%
  • Ruim/Péssimo: 39%
  • NS/NR: 1%
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TAGS:
Eleições 2026
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