Pesquisa: Flávio cresce quase dez pontos e lidera no segundo turno em estado do Norte
Levantamento do Real Time Big Data mostra que senador tem mesma rejeição que petista, mas consegue se sair melhor porque governo federal é mal avaliado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam numericamente na disputa presidencial no estado do Tocantins, no Norte do país, mas o parlamentar supera o petista no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 26. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 25 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- NS/NR: 6%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) foram somados em “Outros”, totalizando 1%.
Segundo turno
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Nulo/Branco: 9%
- NS/NR: 7%
Rejeição
Curiosamente, ambos os candidatos têm a mesma rejeição, de 47%, apontando para a possibilidade de recuperação do petista no segundo turno.
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Pablo Marçal (PRTB): 40%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Renan Santos (Missão): 34%
- Zema (Novo): 33%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 29%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
- Edmilson Costa (PCB): 26%
- Hertz Dias (PSTU): 25%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
- Clariana Barão (DC): 23%
- Samara (UP): 22%
- Poderia votar em todos: 1%
- NS/NR: 3%
O governo Lula na visão do tocantinense
Apesar disso, a situação de Lula não é fácil, visto que sua gestão é mais desaprovada pelo povo do estado do que aprovada.
Aprovação
- Aprova: 46%
- Desaprova: 51%
- NS/NR: 3%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 30%
- Regular: 30%
- Ruim/Péssimo: 39%
- NS/NR: 1%