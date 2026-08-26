Pesquisa: Flávio cresce quase dez pontos e lidera no segundo turno em estado do Norte

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Pesquisa Real Time Big Data no Tocantins aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno da disputa presidencial. No segundo turno, o parlamentar lidera. Ambos têm alta rejeição, 47%. A aprovação do governo Lula no estado é menor que a desaprovação, com 51% discordando da gestão. Veja os detalhes do levantamento.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam numericamente na disputa presidencial no estado do Tocantins, no Norte do país, mas o parlamentar supera o petista no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 26. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 25 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Zema (Novo): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 6%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) foram somados em “Outros”, totalizando 1%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 7%

Rejeição

Curiosamente, ambos os candidatos têm a mesma rejeição, de 47%, apontando para a possibilidade de recuperação do petista no segundo turno.

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Renan Santos (Missão): 34%

Zema (Novo): 33%

Rui Costa Pimenta (PCO): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 28%

Edmilson Costa (PCB): 26%

Hertz Dias (PSTU): 25%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%

Clariana Barão (DC): 23%

Samara (UP): 22%

Poderia votar em todos: 1%

NS/NR: 3%

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O governo Lula na visão do tocantinense

Apesar disso, a situação de Lula não é fácil, visto que sua gestão é mais desaprovada pelo povo do estado do que aprovada.

Aprovação

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Aprova: 46%

Desaprova: 51%

NS/NR: 3%

Avaliação

Ótimo/Bom: 30%

Regular: 30%

Ruim/Péssimo: 39%

NS/NR: 1%