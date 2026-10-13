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Política

Pesquisa eleitoral mostra o eleitor que pode decidir a disputa entre Flávio e Lula na reta final

Com o voto dos dois campos consolidado, quem não foi às urnas na primeira etapa pode reagir aos escândalos mais recentes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h03 | Atualizado em 13 out 2026, 12h20
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Pesquisa eleitoral mostra o eleitor que pode decidir a disputa entre Flávio e Lula na reta final Priorize VEJA no Google

Com o eleitorado de Lula e de Flávio Bolsonaro cada vez mais convicto, a definição do segundo turno pode depender de um grupo que ainda não se posicionou: os eleitores que não votaram na primeira etapa da eleição. A avaliação é de Robson Bonin, editor da coluna Radar, no Ponto de Vista, programa de análises e entrevistas de VEJA apresentado por Laísa Dall’Agnol. Segundo o colunista, a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13, que mostra Flávio com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente Lula, ainda não traz indicativo de como esse contingente vai se comportar (este texto é um resumo do vídeo acima).

O que a pesquisa revela sobre quem já decidiu?

Para Bonin, o levantamento mostra uma consolidação do cenário do primeiro turno. “Quem votou no Flávio Bolsonaro disse que vai votar no Flávio Bolsonaro e está mais convicto desse voto. E quem votou no presidente Lula no primeiro turno também está mais convicto desse voto”, afirmou, citando a leitura de diretores de institutos de pesquisa sobre os fatos dos últimos dias.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Os números apresentados por Laísa reforçam o diagnóstico: 92% dos entrevistados dizem que a decisão está tomada e que não vão mudar de opinião. Outros 7% afirmam que ainda podem trocar de candidato no segundo turno, e 1% não soube ou não quis responder. A apresentadora lembrou que a diferença entre os dois candidatos é de quatro pontos, sem considerar a margem de erro, e que novas pesquisas de Quaest e Datafolha devem ser divulgadas nesta semana.

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Quem ainda pode mudar o resultado?

Na avaliação de Bonin, a dúvida está na “ampla gama de eleitores” que não votaram no primeiro turno e que podem agora tomar posição. Segundo ele, a escolha desse grupo dependerá do curso da campanha, que classificou como “muito belicosa” nos últimos dias, e dos fatos que surgirem até a votação.

Que fatos podem pesar sobre esse eleitor?

O primeiro citado pelo colunista são as revelações publicadas por VEJA nesta semana sobre pagamentos que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, afirma ter feito ao Instituto Lula, por orientação do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, para um documentário sobre o presidente.

O segundo fator envolve as ruas. Laísa observou que aliados de Lula convocaram apoiadores para uma manifestação na Avenida Paulista e que a campanha de Flávio também chamou um ato bolsonarista no mesmo local. Para Bonin, o ato do fim de semana reuniu muitos apoiadores do presidente, mas representa “claramente uma bolha de esquerda”. “A imagem que a gente tem é de apoiadores muito consolidados do presidente Lula”, disse.

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Por que a radicalização pode afastar o eleitor não alinhado?

Segundo o colunista, o que pode influenciar quem está fora dos dois campos são as imagens de vandalismo registradas na Paulista, como pessoas em cima da estação de metrô, adesivos e pichações. Cenas desse tipo, afirmou, “acabam decidindo o voto de gente que não tem relação com esse tipo de briga política” e com posturas radicais de ambos os lados. “E isso vale também para o Flávio Bolsonaro”, ponderou.

Bonin acrescentou que as duas campanhas apostam em fatos que “flertam com fake news” e em ataques, estratégia que, segundo ele, leva o eleitor a decidir a partir do medo. Como exemplo, citou o discurso de Lula de que uma vitória de Flávio poderia acabar com direitos sociais e colocar em risco o regime democrático.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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