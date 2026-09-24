Nova pesquisa confirma o duelo acirrado entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto pelo governo da Bahia

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ACM Neto lidera a corrida pelo governo da Bahia, segundo nova pesquisa Paraná Pesquisas. O ex-prefeito de Salvador aparece à frente de Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro e segundo turnos. O levantamento também detalha a disputa pelo Senado, com Rui Costa e Jaques Wagner (PT) na frente, e avalia a gestão atual do governador.

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O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira, 24, um novo levantamento sobre as intenções de voto para o governo da Bahia. De acordo com os números obtidos, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera com uma pequena margem à frente do atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), que é candidato à reeleição.

Na simulação do primeiro turno entre os dois, ACM aparece com 46,7% das intenções de voto, contra 42% do petista. Depois dos dois adversários, os outros candidatos não chegam a um ponto percentual. Em terceiro lugar, está Ronaldo Mansur (PSOL) com 0,8%, seguido de Aroldo Felix (UP), com 0,6%, Ariel Capistrano (DC), com 0,3% e Maria Bona (PCO), com 0,3%. Brancos e nulos somam 5,2%, enquanto os que não souberam ou não quiseram opinar são 4,1%.

Já na simulação do segundo turno, em que é mais provável que Rodrigues e ACM se enfrentem, o ex-prefeito da capital baiana tem maior vantagem. No levantamento do Paraná Pesquisas, ele aparece com 48,4% dos votos, contra 44,2% do petista.

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Corrida ao Senado

A pesquisa desta quinta-feira também mediu as intenções de voto ao Senado. Cada estado elegerá dois representantes. Na Bahia, os dois nomes que lideram são de candidatos petistas: o ex-ministro Rui Costa aparece com 46,3% das intenções de voto, seguido do senador Jaques Wagner, que tem 34% e tenta a reeleição.

Depois dos dois, em terceiro lugar, está o ex-ministro de Jair Bolsonaro João Roma (PL), com 27,3%. Em quarto, aparece o também senador Angelo Coronel (PSD), com 25,71%. Depois deles, estão: Professora Deliana (PSOL), com 3,8%, Marcelo Carvalho (Rede), com 2,2%, Carlos Sodré com 1,1%. Os outros candidatos não chegaram a um ponto percentual.

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Avaliação do governo

A gestão do governador Jerônimo Rodrigues também foi medida no levantamento desta quinta. De acordo com a pesquisa, 56,1% aprovam a gestão petista, enquanto 40,7% a desaprovam. Questionados sobre como classificariam a gestão dele, 13,4% dos entrevistados afirmaram que ela é ótima, 28,8% que é boa, 22,8% disseram que é regular, 6,2% a avaliam como ruim e 27,2% a veem como péssima.

Sobre a pesquisa

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.400 eleitores em 62 municípios do estado da Bahia. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.