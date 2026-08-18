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Política

Pesquisa eleitoral mostra distância entre Lula e Flávio no estado da Lava-Jato

No 'Ponto de Vista', colunista de VEJA destaca diferenças políticas entre regiões paranaenses

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h22 | Atualizado em 18 ago 2026, 15h34
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Pesquisa eleitoral mostra distância entre Lula e Flávio no estado da Lava-Jato Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro lidera a corrida presidencial no Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data apresentada nesta terça-feira no Ponto de Vista, de VEJA. O senador aparece com 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% do presidente Lula. Para o colunista Robson Bonin, os números refletem a predominância do eleitorado conservador no estado, embora o petismo mantenha áreas de influência no interior (este texto é um resumo do vídeo acima).

No levantamento exibido pela apresentadora Laísa Dall’Agnol, Renan Santos aparece na terceira posição, com 7%, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, Romeu Zema, com 2%, e Augusto Cury, com 1%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 5%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Em uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, a vantagem de Flávio aumenta. O senador registra 52% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 35%.

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Por que o conservadorismo tem tanta força no Paraná?

Ao analisar os resultados, Bonin afirmou que o Paraná apresenta particularidades políticas mesmo estando inserido em uma região do país marcada pela força da direita. “O Paraná é um estado muito diverso, apesar de estar naquela zona de influência do Sul, que é muito bolsonarista, de direita”, disse.

Segundo o colunista, a proximidade de Curitiba com São Paulo e de parte do Paraná com Santa Catarina ajuda a formar um eixo econômico e político de forte influência sobre o estado. Bonin destacou ainda o caráter industrial dessa região e afirmou que posições políticas se consolidaram nesse espaço, no qual o discurso conservador e a identificação com a família Bolsonaro encontram terreno favorável.

Essa influência, na avaliação do colunista, ajuda a explicar a vantagem de Flávio apresentada pela pesquisa. “A influência conservadora continua sendo ainda muito dominante no estado”, afirmou Bonin.

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Onde Lula encontra seu principal espaço no estado?

Bonin ponderou, porém, que a composição política paranaense não é homogênea. Segundo ele, o interior possui áreas nas quais a esquerda encontra maior inserção eleitoral, característica que diferencia o Paraná de outros estados próximos.

O colunista citou regiões com presença de assentamentos ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra e áreas incorporadas a programas de reforma agrária durante governos petistas. Para Bonin, esse histórico contribuiu para consolidar uma base eleitoral favorável ao PT em partes do território paranaense.

“Eles criaram um cinturão muito importante de votos pro PT naquela região que vai entre ali e Londrina até a fronteira lá em Foz do Iguaçu”, afirmou. Na avaliação do colunista, essa configuração ajuda a explicar por que Lula mantém uma parcela relevante do eleitorado mesmo em um estado onde Flávio aparece com vantagem.

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Qual é o peso da Lava Jato no eleitor paranaense?

Outro componente citado por Bonin é a memória da Operação Lava Jato. Segundo o colunista, o episódio continua presente no imaginário de parte dos eleitores e influencia a resistência ao PT no estado.

“A lembrança no estado do passado de corrupção dos governos do PT é forte e exerce forte impacto no eleitorado paranaense”, afirmou. Para ele, parte do eleitorado ainda demonstra identificação com o legado da operação.

O quadro descrito por Bonin no Ponto de Vista, portanto, combina duas forças: de um lado, uma predominância conservadora que favorece Flávio Bolsonaro; de outro, bolsões de votos ligados à esquerda no interior que ajudam a sustentar o desempenho de Lula. Na fotografia apresentada pela Real Time Big Data, porém, é o primeiro movimento que prevalece e dá ao senador a liderança no estado.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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