Pesquisa eleitoral mostra como está a disputa pelo governo do Sergipe

Um levantamento da AtlasIntel divulgado nesta quinta-feira, 10, mostra como estão as intenções de voto para o governo do Sergipe. O atual governador, Fabio Mitidieri (PSD), lidera as pesquisas tanto nos cenários de primeiro quanto de segundo turno, mesmo com uma avaliação regular do seu mandato.

De acordo com a pesquisa, se as eleições de primeiro turno fossem hoje, Fabio Mitidieri aparece com 41,3% das intenções de voto, seguido de Valmir de Francisquinho (Republicanos), com 34,2%. Depois dos dois, em terceiro lugar aparece Ricardo Marques (PL), com 14,4%. Em quarto, está Dr. Helton (Psol), com 5,2%. Taty Cristina de Jesus, do DC, tem 13% e Emanuel Cacho (PSDB), tem 0,5%. Brancos e nulos são 2,4% e os que não sabem ou não quiseram responder são 0,8%.

Na simulação de segundo turno, Mitidieri venceria seu principal adversário, mas com uma diferença de apenas 7,1 pontos percentuais. O atual governador aparece com 47,6% das intenções de voto, contra 40,5% de Francisquinho. Se o adversário fosse o candidato do PL, Mitidieri teria 49,2% dos votos, contra 29,8% de Ricardo Marques, o que corresponde a uma diferença de 19,4 pontos percentuais.

Avaliação do governo e do governante

A mesma pesquisa também fotografa o olhar do eleitor sergipano sobre o atual governo. Se os números positivos e negativos da gestão se compensassem, Mitidieri ficaria próximo de um “zero a zero”. Ele é aprovado por 48% dos eleitores entrevistados e desaprovado por 41% — números próximos considerando a margem de erro da pesquisa. A sua gestão tem 40% de ótimo e bom, 28% de regular e 32% de ruim e péssimo.

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Entre os entrevistados, 46,2% acham que Mitidieri merece um segundo governo, enquanto 44,3% acham que não. No recorte sobre a imagem dos políticos, o atual governador tem uma imagem negativa para 41,7% dos eleitores, perdendo apenas para Lula, que pontua 42,1 nesse mesmo recorte.

Sobre a pesquisa

A pesquisa ouviu 1.260 eleitores do Sergipe entre os dias 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.