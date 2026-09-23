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Política

Nova pesquisa mostra como está a corrida entre Paes e Ruas pelo governo do Rio de Janeiro

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra também corrida pelas duas vagas ao Senado no estado fluminense

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 07h00
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD); e o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra como estão as intenções de voto dos moradores do Rio de Janeiro para o governo do estado. De acordo com os números obtidos pela pesquisa, Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida e está mais de 16 pontos à frente do seu principal adversário na simulação do primeiro turno.

Nesse recorte, Paes tem 43,1% das intenções de voto, seguido de Douglas Ruas (PL), que tem 26,7%. Depois deles, aparece o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 8,4%. Ele está inelegível por decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), mas pretende recorrer até Brasília. Em quarto lugar, aparece André Marinho (Novo) com 2,7%, seguido de Cyro Garcia (PSTU) com 1,4%, Juliete Pantoja (UP) e Wiliam Siri (PSOL), ambos com com 1,3% cada e Coronel Busnello (Missão), com 1,2%.

Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Os que não souberam ou não quiseram responder são 5,8%, enquanto brancos e nulos somam 7,8%.

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Rejeição

O levantamento do Paraná Pesquisas também mediu como está a rejeição dos candidatos ao governo. quem lidera a lista é Anthony Garotinho: 39,2% dos entrevistados disseram que não votaram nele de jeito nenhum. Depois, aparece Paes, com 23,8% de rejeição. Seu adversário, Ruas, tem 18,8%.

Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que cada estado terá, o levantamento do Paraná Pesquisas nesta quarta mostra que a ex-governadora Benedita da Silva lidera com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito do Rio e deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), com 19,5%. Por conta da margem de erro, ele está tecnicamente empatado com outros três candidatos: Pedro Paulo (PSD), que tem 17,3% das intenções de voto, Carlos Jordy (PL), que tem 16,8% e Carlos Portinho (PL), com 16,2%.

Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados desta quarta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1600 eleitores cariocas (862 mulheres e 738 homens) distribuídos por 56 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro deste ano. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.

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